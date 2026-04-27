Koliko kafe dnevno pomaže u smanjenju stresa?

ATV
27.04.2026 08:38

Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?
Foto: Jason Villanueva/Pexels

Istraživanja su pokazala da konzumiranje kafe može produžiti život i potencijalno smanjiti rizik od fibrilacije atrija (nepravilnog, ubrzanog rada srca).

Sada su naučnici utvrdili i količinu kafe koja može pomoći u smanjenju stresa.

Velika studija, objavljena u stručnom časopisu Journal of Afektiv Disorders, analizirala je podatke o unosu kafe i medicinsku dokumentaciju 460.000 ljudi tokom približno 13 godina.

Nakon tog perioda, rezultati su pokazali da su osobe koje su svakodnevno pile kafu, tačnije dve do tri šolje, imale manji rizik od razvoja poremećaja raspoloženja (kao što su velika depresija ili bipolarni poremećaj) i poremećaja povezanih sa stresom (poput anksioznosti i poremećaja prilagođavanja) u poređenju sa onima koji uopšte nisu pili kafu.

Брод у Ормуском мореузу

Svijet

Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze - Ormuski moreuz u centru dogovora

Kod ljudi koji su pili pet ili više šolja kafe dnevno nije zabeleženo smanjenje stresa, već naprotiv uočen je porast poremećaja raspoloženja. Doktorka Kyra Bobinet i dijetetičar Aleksandar Lerit ističu pozitivan uticaj antioksidanasa u kafi, koji mogu pomoći u borbi protiv upala, a samim tim i raznih bolesti.

"Kafa je mnogo više od kofeina. Sadrži stotine bioaktivnih jedinjenja, uključujući polifenole i hlorogenske kiseline, koji imaju antioksidativna i protivupalna svojstva i vremenom mogu nezavisno podržavati zdravlje mozga", rekla je Bobinet.

Veza između kafe i manjeg rizika od problema sa mentalnim zdravljem može se objasniti njenim uticajem na funkciju bubrega, jetre i metabolizam masti. To su procesi koje antioksidansi iz kafe mogu podržati, naglasila je ona, prenosi B92

Pročitajte više

Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.

Svijet

Teheran poslao Vašingtonu plan u tri faze - Ormuski moreuz u centru dogovora

3 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Motociklista preletio zaštitnu ogradu, pa pao na pješačku stazu: Nije mu bilo spasa

3 h

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Svijet

Gori cijelo selo na Balkanu, mnoge kuće potpuno uništene

3 h

0
Снажан земљотрес погодио Јапан

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Japan

3 h

0

Više iz rubrike

Даска за сјечење у кухињи

Zdravlje

Kakva topla voda i limun: Doktor otkrio šta uzima na prazan stomak i sve iznenadio

20 h

0
Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Zdravlje

Simptomi koji se javljaju 7 dana prije moždanog udara

23 h

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Evo kako hodanje može spasiti vašu jetru

1 d

0
Жена у плавом џемперу и бијелим хлачама сједи на столици са рукама на стомаку.

Zdravlje

Ne ignorišite grčeve: Poznati ljekar otkrio smrtonosne simptome koje mnogi ignorišu

1 d

0

  • Najnovije

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

11

18

Stručnjaci objasnili da li stres utiče na razvoj tumora

