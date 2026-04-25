Evo kako hodanje može spasiti vašu jetru

Ustajanje i stajanje više tokom dana pridonosi očuvanju mišićne mase, što je posebno važno za osobe koje imaju bolesti jetre poput ciroze, jer često pate od slabosti uzrokovane gubitkom mišića.

Istraživanja pokazuju i da ovakva jednostavna aktivnost pomaže održavanju nivoa šećera u krvi pod kontrolom.

"Masna bolest jetre vjeruje se da odražava insulinsku rezistenciju", objašnjava gastroenterolog i hepatolog dr Arvind Redi, dodajući da zdrava ishrana i redovna fizička aktivnost smanjuju taj rizik i sprečavaju bolesti poput dijabetesa i hipertenzije.

Kako ističe dr Vatačeril, "jetra je sjedište metabolizma, u stalnom biološkom razgovoru s mišićima i masnim tkivom".

Ustajanje i kretanje tako direktno pridonosi njenoj funkciji, reguliše metabolizam i smanjuje opterećenje.

Dijetetičarka Šarlot Martin zaključuje: "Usredsređivanje na ograničavanje nezdravih navika i dodavanje pozitivnih čini zdravlje jetre dijelom cjelokupnog životnog stila, a ne strogim odricanjem."