Konzorcijum Logistika BiH: Ključni zahtjevi i dalje bez rješenja

25.04.2026 18:23

Превозници пристали на преговоре.
Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine saopštio je da ključna pitanja i zahtjevi koje kontinuirano upućuju nadležnim institucijama i dalje nisu riješeni, niti su, kako navode, razmatrani na zadovoljavajući način.

Iz Konzorcijuma ističu da su operativni pokazatelji u sektoru alarmantni. Prosječno vrijeme čekanja po vozaču dostiže i do 205 sati godišnje, procedure nisu pojednostavljene, dok administrativna opterećenja, kako tvrde, nastavljaju da rastu. Posebno upozoravaju da pitanje trošarina obuhvata širi fiskalni i parafiskalni okvir koji direktno utiče na poslovanje.

Podsjećaju da su institucijama dostavili 16 konkretnih zahtjeva za sistemsko rasterećenje sektora, među kojima su povrat dijela trošarina i akciza na gorivo, pojednostavljenje PDV procedura, ukidanje dvostrukog oporezivanja, smanjenje parafiskalnih nameta, kao i uvođenje digitalnih sistema u transportu i carinskim procedurama.

Zahtijevaju i uvođenje "zelenih traka" na graničnim prelazima, smanjenje zadržavanja, usklađivanje inspekcijskih službi, kao i administrativno rasterećenje poslovanja kroz digitalizaciju i pojednostavljenje procedura.

Uprkos, kako navode, jasno definisanim zahtjevima i dijalogu, nijedna od mjera nije implementirana.

"Očigledno je da je dio administracije pogrešno procijenio da će sektor odustati – to se neće desiti", poručuju iz Konzorcijuma.

Терористички напад у Малију

Svijet

Teroristički napadi širom Malija: Žele da ubiju generala koji je na čelu vlade

U saopštenju se upozorava da bi već u avgustu moglo doći do dodatnog pogoršanja situacije i nastavka odliva transportnih kompanija, uključujući prelazak dijela poslovanja u zemlje Evropske unije.

Takođe se najavljuju koordinisane aktivnosti evropskih transportnih asocijacija u Italiji, Velikoj Britaniji i Njemačkoj u septembru, što, kako navode, ukazuje na sistemski problem u sektoru.

Konzorcijum poručuje da neće prihvatiti, kako kažu, „da administracija bude pobjednik nad realnim sektorom“, te najavljuje aktiviranje svih raspoloživih mehanizama djelovanja, uključujući regionalnu saradnju i potpunu transparentnost prema javnosti.

U narednom periodu najavljuju i detaljnu analizu rada nadležnih institucija na svim nivoima vlasti, uz javno objavljivanje rezultata i odgovornosti.

"Konzorcijum će nastaviti da zastupa interese sektora s jasnim ciljem - rasterećenje poslovanja, očuvanje domaćih kompanija i održivost logističkog sistema Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju.

Pročitajte više

Терористички напад у Малију

Svijet

Teroristički napadi širom Malija: Žele da ubiju generala koji je na čelu vlade

3 h

0
Карта БиХ представљена на ТрадФест-у у Загребу. На карти је приказана идеја трећег ентитета у БиХ

BiH

Karta podjela ponovo na stolu: Treći entitet kao rješenje ili nova linija razdvajanja?

3 h

10
Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Ostali sportovi

Sara Ćirković u finalu Svjetskog kupa u Brazilu

3 h

0
Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje početkom naredne sedmice?

3 h

0

Više iz rubrike

Карта БиХ представљена на ТрадФест-у у Загребу. На карти је приказана идеја трећег ентитета у БиХ

BiH

Karta podjela ponovo na stolu: Treći entitet kao rješenje ili nova linija razdvajanja?

3 h

10
министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић на конференцији за медије.

BiH

Nakon najvećeg skandala u mandatu Konakovića: Iz Srpske stižu jasne poruke

1 d

0
Новац на столу

BiH

Usvojena informacija: Ko je sve dobio naknadu od 1.000 KM

1 d

0
Посланику робија због куповине гласова, осуђено још 10 особа

BiH

Poslaniku robija zbog kupovine glasova, osuđeno još 10 osoba

1 d

0

  • Najnovije

21

14

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

21

03

Orban se odriče poslaničkog mandata

20

58

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

20

31

Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

