Konzorcijum Logistika BiH: Ključni zahtjevi i dalje bez rješenja

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine saopštio je da ključna pitanja i zahtjevi koje kontinuirano upućuju nadležnim institucijama i dalje nisu riješeni, niti su, kako navode, razmatrani na zadovoljavajući način.

Iz Konzorcijuma ističu da su operativni pokazatelji u sektoru alarmantni. Prosječno vrijeme čekanja po vozaču dostiže i do 205 sati godišnje, procedure nisu pojednostavljene, dok administrativna opterećenja, kako tvrde, nastavljaju da rastu. Posebno upozoravaju da pitanje trošarina obuhvata širi fiskalni i parafiskalni okvir koji direktno utiče na poslovanje.

Podsjećaju da su institucijama dostavili 16 konkretnih zahtjeva za sistemsko rasterećenje sektora, među kojima su povrat dijela trošarina i akciza na gorivo, pojednostavljenje PDV procedura, ukidanje dvostrukog oporezivanja, smanjenje parafiskalnih nameta, kao i uvođenje digitalnih sistema u transportu i carinskim procedurama.

Zahtijevaju i uvođenje "zelenih traka" na graničnim prelazima, smanjenje zadržavanja, usklađivanje inspekcijskih službi, kao i administrativno rasterećenje poslovanja kroz digitalizaciju i pojednostavljenje procedura.

Uprkos, kako navode, jasno definisanim zahtjevima i dijalogu, nijedna od mjera nije implementirana.

"Očigledno je da je dio administracije pogrešno procijenio da će sektor odustati – to se neće desiti", poručuju iz Konzorcijuma.

U saopštenju se upozorava da bi već u avgustu moglo doći do dodatnog pogoršanja situacije i nastavka odliva transportnih kompanija, uključujući prelazak dijela poslovanja u zemlje Evropske unije.

Takođe se najavljuju koordinisane aktivnosti evropskih transportnih asocijacija u Italiji, Velikoj Britaniji i Njemačkoj u septembru, što, kako navode, ukazuje na sistemski problem u sektoru.

Konzorcijum poručuje da neće prihvatiti, kako kažu, „da administracija bude pobjednik nad realnim sektorom“, te najavljuje aktiviranje svih raspoloživih mehanizama djelovanja, uključujući regionalnu saradnju i potpunu transparentnost prema javnosti.

U narednom periodu najavljuju i detaljnu analizu rada nadležnih institucija na svim nivoima vlasti, uz javno objavljivanje rezultata i odgovornosti.

"Konzorcijum će nastaviti da zastupa interese sektora s jasnim ciljem - rasterećenje poslovanja, očuvanje domaćih kompanija i održivost logističkog sistema Bosne i Hercegovine", navodi se u saopštenju.