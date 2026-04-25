Kakvo nas vrijeme očekuje početkom naredne sedmice?

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 27. aprila, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i malo nižu temperaturu nego prethodnih dana.

Biće uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 13, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena Celzijusova, na jugu do 25, u višim predjelima od 12 stepeni.

U utorak će biti promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana i uveče prolazna kiša koja će se premještati od sjeverozapada ka istoku. Na jugu ostaje sunčanije i toplije.

Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 13 stepeni, a maksimalna temperatura od 17 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 29. aprila, biće oblačno i hladnije sa kišom, koja će se se premještati od sjevera ka jugu i do večeri padavine prestaju u većini predjela.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 13 do 17, na jugu oko 20, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.