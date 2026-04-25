Kakvo nas vrijeme očekuje početkom naredne sedmice?

ATV
25.04.2026 17:51

Какво нас вријеме очекује почетком наредне седмице?
U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 27. aprila, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i malo nižu temperaturu nego prethodnih dana.

Biće uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Drama u Slavoniji: Srušio se zmaj, ima povrijeđenih

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 13, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena Celzijusova, na jugu do 25, u višim predjelima od 12 stepeni.

U utorak će biti promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana i uveče prolazna kiša koja će se premještati od sjeverozapada ka istoku. Na jugu ostaje sunčanije i toplije.

Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 13 stepeni, a maksimalna temperatura od 17 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

Алмер Инајетовић

Osumnjičeni za pucnjavu u restoranu se predao policiji

U srijedu, 29. aprila, biće oblačno i hladnije sa kišom, koja će se se premještati od sjevera ka jugu i do večeri padavine prestaju u većini predjela.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 13 do 17, na jugu oko 20, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Апликација за претраживање Гугл

Nauka i tehnologija

Inkognito režim više nije toliko tajan: Ovo će promijeniti način na koji surfujete

4 h

0
Коприва у здјели

Savjeti

Pred Đurđevdan obavezno unesite ovu biljku u kuću: Vjeruje se da štiti ukućane od bolesti i nesreće

4 h

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

4 h

0
Пожар уништио багер у РиТЕ Угљевик.

Društvo

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

4 h

0

Više iz rubrike

Пожар уништио багер у РиТЕ Угљевик.

Društvo

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

4 h

0
Уживајте док можете: Сутра сунчано и топло, а онда нагли обрт

Društvo

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

4 h

0
Гужва на граничном прелазу Градина

Društvo

Duža zadržavanja na ovim graničnim prelazima

5 h

0
Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

Društvo

Oprez! Lažne SMS poruke o dugovima i kaznama kruže telefonima građana

6 h

0

  • Najnovije

21

14

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

21

03

Orban se odriče poslaničkog mandata

20

58

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

20

31

Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

