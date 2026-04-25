Pred Đurđevdan obavezno unesite ovu biljku u kuću: Vjeruje se da štiti ukućane od bolesti i nesreće

U narodnom vjerovanju, Đurđevdan zauzima posebno mjesto - kao trenutak kada se zima definitivno povlači, a dom i ukućani "prelaze" u period nove snage, zdravlja i napretka. Zato se kaže da bi upravo uoči ovog praznika u kuću trebalo unijeti jednu biljku koja, kako su vjerovali naši stari, ima posebnu moć.

Na prvi pogled obična i skromna biljka, kopriva u narodnoj tradiciji ima vrlo snažnu simboliku. Iako žari na dodir, vjerovalo se da ona ne donosi zlo, već ga odvraća. Njena "žara" nije kazna, već zaštita - zato su je naši stari unosili u dom prije Đurđevdana, jer kopriva prema narodnom vjerovanju čuva kuću i ukućane od bolesti, nesreće i loših uticaja.

Posebno je rasprostranjeno vjerovanje da kopriva tjera maler i baksuzluk. Smatralo se da tamo gdje ona uđe, tu nema mjesta za zlu sreću, urokljive poglede i teške misli. Zato se stavljala uz prag, ispod krova ili u uglove kuće, kao čuvar doma.

Kopriva je ujedno i simbol snage i istrajnosti. Raste gdje god da padne, ne traži mnogo, ali zato daje mnogo, pa je i njen "dolazak" u kuću imao značenje prizivanja zdravlja, otpornosti i stabilnosti za cijelu porodicu.

U nekim krajevima, običaj je bio da se bere nekoliko dana prije Đurđevdana, obavezno rano ujutru, sa poštovanjem i tišinom, i unosi u dom uz dobre želje za sve ukućane. Vjerovalo se da tada njena moć "radi najjače" - da štiti, čisti i donosi mir.

Zato se i danas u narodnom sjećanju kopriva ne doživljava samo kao biljka koja peče, već kao biljka koja čuva. Skromna, ali jaka - baš kao i dom koji želi da ostane zaštićen od svega što ne donosi dobro.

