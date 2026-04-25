Znakovi da vaš brak ne ide u dobrom smjeru: Reagujte na vrijeme

25.04.2026 16:44

Знакови да ваш брак не иде у добром смјеру: Реагујте на вријеме
Foto: Vera Arsic/Pexels

Ako se osjećate iscrpljeno zbog svog braka, važno je razumjeti šta uzrokuje te osjećaje i kako možete raditi na njihovom prevazilaženju.

Iscrpljujući brak može biti izazovan, ali razumijevanje uzroka i aktivno traženje rješenja može vam pomoći da ponovo pronađete radost i zadovoljstvo u vašem odnosu. Ne zaboravite da je održavanje zdravih odnosa proces koji zahtijeva trud i posvećenost od oba partnera.

Ovo je nekoliko glavnih uzroka emocionalne iscrpljenosti u braku:

Više niste prijatelji

Supružnici u srećnom braku su uvijek jedni drugima najbolji prijatelji i glavna podrška. Oni žele da vijesti, bile dobre ili loše, kao i iskustva prvo podijele sa svojim partnerom. Ako ste sve pričali svom mužu, a sada češće ne govorite ili jednostavno ne želite da sa njim podijelite ono što vam se dešava - razmislite zašto je to tako.

Upoređujete jedno drugo sa drugima

Sve više razmišljate na način: "Kako je Lenin muž dobar, a Svetlanin je takođe seksi, a moj ... nije." Iako nastavljate da živite sa svojim mužem - ovo je siguran znak da ste već spremni da ga napustite. Potrebno je da razgovarate povjerljivo i pokušate da riješite sve bez varanja.

Ne svađate se, ali se i ne volite

Da, mnogi parovi se ne svađaju. Ovo nije samo odlika savršenog braka, već znak da partneri nisu zainteresovani jedni za druge. Čak i svađa izgleda neprikladno i lijeni su za nju. Ovo ukazuje na veliki razdor koji postoji između vas. Razgovarajte kao odrasli ljudi i pokušajte da nađete najbolje rješenje.

Imate odvojene živote

Kada vi i vaš suprug provodite svako veče na računarima i to radite mjesecima, i ne komunicirate jedno sa drugim, odlazak na spavanje u različito vrijeme i zaboravljanje važnih datuma u porodici su jasni znaci da brak odavno ne funkcioniše. Razgovarajte otvorenim srcem i pokušajte da učinite nešto za vaš brak, ako je u ovakvoj situaciji uopšte moguće nešto popraviti.

(Ženski magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

