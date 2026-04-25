Ne ignorišite grčeve: Poznati ljekar otkrio smrtonosne simptome koje mnogi ignorišu

Svi ponekad osjetimo bol u stomaku, ali ljekar sa hitnog prijema, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao "zdravstveni Gordon Ramzi", objasnio je kada taj simptom može ukazivati na stanja opasna po život koja zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.

Bol u stomaku je jedna od onih tegoba koju smo svi iskusili i koju često otpisujemo kao posljedicu lošeg obroka ili prolaznog virusa. Međutim, u nekim slučajevima, taj bol može biti „crvena zastavica“ koja signalizira ozbiljne zdravstvene probleme. Kako razlikovati bezazlenu probavnu smetnju od stanja koje zahtijeva hitan odlazak u bolnicu?

Ljekar hitne pomoći, dr Ahmed, koji na TikToku ima više od pola miliona pratilaca, odlučio je da objasni na šta treba obratiti pažnju. Svojim direktnim i beskompromisnim stilom, zbog kojeg je i zaradio nadimak "zdravstveni Gordon Ramzi", započeo je video riječima koje ne ostavljaju prostora za nagađanje: "Začepite i slušajte. Ovako ćete znati da li je vaš bol u stomaku nešto zbog čega treba da se brinete ili ne."

Problemi sa aortom

Prvi i jedan od najopasnijih znakova je, prema dr Ahmedu, problem sa aortom. Njegovo upozorenje je slikovito i alarmantno:

"Prva stvar, ako imate iznenadan, težak ili parajući bol u abdomenu, kao da vas je Dart Vejder upravo ubo svojim svjetlosnim mačem, da, to vaša aorta rezerviše kartu za drugi svijet. Dođite kod mene prije nego što se sve završi."

Aorta je najveća arterija u ljudskom tijelu, odgovorna za pumpanje krvi iz srca u ostatak cirkulacije. Kada dođe do njenog začepljenja ili pucanja, možete osjetiti i bol u donjem dijelu tijela koji počinje tokom fizičke aktivnosti i smiruje se u mirovanju. Ostali simptomi uključuju bol u nogama, erektilnu disfunkciju kod muškaraca, a u najtežim slučajevima i rane koje sporo zarastaju.

Crijevna opstrukcija (Vezana crijeva)

Drugi razlog za hitan odlazak ljekaru je sumnja na crijevnu opstrukciju. Iako možda zvuči kao manja tegoba, riječ je o hitnom medicinskom stanju.

"Druga stvar, ako ste naduti, niste pustili vjetar već dan vremena i sada povraćate neku smeđu, čudnu stvar uz jake bolove u stomaku – to je crijevna opstrukcija. Brzo dođite kod mene."

Najčešći uzroci ovog stanja su ožiljci nakon operacija, kile (bruhovi) ili rak debelog crijeva. Simptomi uključuju bolove i grčeve, nadutost, mučninu, povraćanje, gubitak apetita i ubrzan rad srca.

Upala potrbušnice (Peritonitis)

Treće opasno stanje koje dr Ahmed ističe je upala potrbušnice. Riječ je o infekciji unutrašnje sluzokože stomaka koja može biti fatalna.

"Treća stvar, ako imate jake bolove u stomaku, ne možete da stojite ni da ležite uspravno, hodate okolo kao grbavac, to je peritonitis. Nešto je aktiviralo granatu u vašem stomaku", upozorava ljekar.

Upala može biti uzrokovana pucanjem čira na želucu ili slijepog crijeva, Kronovom bolešću, povredom stomaka ili cirozom jetre. Simptomi su veoma visoka temperatura, groznica i smanjeno mokrenje.

Intestinalna ishemija

Posljednje stanje na koje dr Ahmed upozorava možda uključuje najmanje intenzivan bol, ali je jednako opasno. Riječ je o intestinalnoj ishemiji – stanju u kojem je protok krvi do crijeva smanjen ili potpuno zaustavljen.

"I na kraju, ako vaš bol nije tako strašan, tup je i grčevit, ali imate crnu ili crvenkastu krv u stolici, prijatelju, vaša su se crijeva već 'odjavila'. To bi mogla biti ishemija", objašnjava on. Simptomi mogu nastati iznenada uz naglu potrebu za pražnjenjem crijeva, krvavu stolicu i mučninu, piše Večernji.hr.