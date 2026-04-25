Mladi luk kao lijek iz bašte: Spas je za ove bolesti

25.04.2026 15:33

Млади лук очишћен и опран стоји на столу
Foto: Eleonora Sky/Pexels

Mladi luk je bogat vitaminima i mineralima i veoma je hranljiv. Ovo proljećno povrće blagotvorno djeluje na organizam i na tijelo spolja.

S obzirom na to da obiluje vitaminima C i K jača i štiti kosti, a pomaže i raznih bolesti. Zahvaljujući protivupalnim svojstvima pomaže u borbi sa gljivicama, stresom i umorom.

Pored toga odličan je kod snižavanja krvnog pritiska i pomaže vam da se izborite sa prehladom, piše Stil.

Pomaže kod upale grla

Isjeckajte zeleni dio stabljike na komadiće, dodajte narendanog đumbira i soli. Sve zajedno stavite u krpu i zagrijte.

Umotajte u još jednu krpu ili peškir, te stavite na upaljeno područje.

Smanjuje otok na nogama

Zeleni dio mladog luka kuvajte nekoliko minuta.

Izmiksajte blenderom i ako je potrebno dodajte malčice vode dok ne dobijete pastu kojom ćete namazati natečene noge.

Otpušava zapušen nos

Zgnječite malo zelenog dijela mladog luka i njegovim sokom natopite komad vate.

Zatim stavite na nos i područje sinusa.

