Zaharova: Metode Kijeva slične metodama terorista Džohara Dudajeva

25.04.2026 16:06

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Metode režima ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog slične su metodama terorista Džohara Dudajeva, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova komentarišući napade dronom na zgradu u Jekaterinburgu.

"Pogledajte koliko su teroristi Zelenskog slični teroristima Džohara Dudajeva - oni ciljaju civile. Stoga, oni koji sponzorišu Zelenskog sponzorišu teroriste i terorizam", napomenula je Zaharova.

Kako je ranije izjavio guverner Sverdlovske oblasti Denis Pasler, višespratna stambena zgrada u Jekaterinburgu je oštećena usljed napada dronom.

U ovom napadu nije bilo žrtava, ali je pet osoba povrijeđeno.

Stanari oštećene zgrade su evakuisani.

Pored toga, pokušaj napada dronom jutros na infrastrukturni objekat u Čeljabinskoj oblasti je spriječen.

Guverner Čeljabinske oblasti Aleksej Teksler rekao je da nije bilo žrtava.

Džohar Dudajev bio je čečenski nacionalista i divizijski general, a u periodu između 1991. i 1996. bio je osnivač i predsjednik samoproglašene Čečenske Republike Ičkerije i vrhovni zapovjednik separatističkih snaga tokom Prvog čečenskog rata.

(SRNA)

