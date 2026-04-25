Autor:ATV
Komentari:0
Metode režima ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog slične su metodama terorista Džohara Dudajeva, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova komentarišući napade dronom na zgradu u Jekaterinburgu.
"Pogledajte koliko su teroristi Zelenskog slični teroristima Džohara Dudajeva - oni ciljaju civile. Stoga, oni koji sponzorišu Zelenskog sponzorišu teroriste i terorizam", napomenula je Zaharova.
Kako je ranije izjavio guverner Sverdlovske oblasti Denis Pasler, višespratna stambena zgrada u Jekaterinburgu je oštećena usljed napada dronom.
U ovom napadu nije bilo žrtava, ali je pet osoba povrijeđeno.
Stanari oštećene zgrade su evakuisani.
Pored toga, pokušaj napada dronom jutros na infrastrukturni objekat u Čeljabinskoj oblasti je spriječen.
Guverner Čeljabinske oblasti Aleksej Teksler rekao je da nije bilo žrtava.
Džohar Dudajev bio je čečenski nacionalista i divizijski general, a u periodu između 1991. i 1996. bio je osnivač i predsjednik samoproglašene Čečenske Republike Ičkerije i vrhovni zapovjednik separatističkih snaga tokom Prvog čečenskog rata.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Trenutno na programu