Buran ljubavni život novog Melininog muža

Autor:ATV
Komentari:0
Prava španska serija dešava se u životu bivše žene muzičke zvijezde Harisa Džinovića, Meline Džinović, nekada Galić, sada Arnold, i njenog novog supruga Džefrija Pola Arnolda.
Britanski milioner je prije veze s kreatorkom bio u ljubavnoj vezi s javnosti nepoznatom mladom djevojkom iz Ukrajine koja mu je rodila dijete.
Auto-moto
Potvrđene crne slutnje o Mihaelu Šumaheru?
Kako "Kurir" saznaje, on ju je zaprosio, ali ona je njegovu bračnu ponudu kategorički odbila. Sa druge strane, Melina je rado pristala i izrekla sudbonosno "da".
Životni prioriteti
Prije nego što je uplovio u vezu s Melinom, Arnold je bio u emotivnoj vezi s mladom djevojkom koja nije bila dio javnog života. Iz te veze rodilo se i dijete, što je, prema izvorima bliskim Melini, u jednom trenutku dodatno učvrstilo njegovu želju da svoju tadašnju partnerku odvede pred oltar.
Ipak, uprkos njegovim planovima i ozbiljnim namjerama, do braka nije došlo.
Srbija
Maleni Viktor se oglasio nakon što mu je hakovan profil: Ima samo jednu molbu
Prema tvrdnjama izvora "Kurira", Arnold je zaprosio svoju tadašnju partnerku na veoma romantičan način, očekujući da će ona to prihvatiti i da će zajedno započeti porodični život na relaciji Monako - Velika Britanija (London). Međutim, uslijedio je neočekivani preokret jer ona je njegovu prosidbu odbila.
Razlozi za takvu odluku nisu u potpunosti poznati, ali spekuliše se da je riječ o neslaganjima i različitim životnim prioritetima, kao i razlici u godinama.
Ali sudbina je očigledno imala drugačije planove za Arnolda. U njegov život ubrzo ulazi bivša supruga Harisa Džinovića, koja je poslije razvoda lutala iz veze u vezu dok se nije skrasila pored Britanca.
Hronika
Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede
Njihov odnos se, prema svemu sudeći, razvijao brzo i intenzivno, a ono što je zanimljivo jeste da Melina nije imala dilemu kad je u pitanju brak.
Za razliku od njegove bivše partnerke, ona je bez oklijevanja prihvatila prosidbu i izgovorila sudbonosno "da".
"Džefrijev život nije toliko poznat javnosti jer je on postao interesantan medijima tek kad se pojavila njegova fotografija s revije na kojoj su njih dvoje bili zajedno. Melina je drugaricama govorila o njemu i sama otkrivala detalje. Tako se i saznalo da on ima buran ljubavni život. Prije godinu dana mu je mlađa dama podarila bebu, ali nije željela da se uda za njega. Sklopili su dogovor i on je obezbijedio i nju i bebu. Melini to nije smetalo. Štaviše, to joj je bio znak da on brine o svojim partnerkama i našla je način da s njim ima dobar odnos", priča izvor, dobro upućen u život bivše žene Harisa Džinovića.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
05
16
59
16
59
16
53
16
44
Trenutno na programu