Otkriveno ko je misteriozni mlađi dečko Dare Bubamare

Nedavno je kao bomba odjeknula vijest u medijima da Dara Bubamara ima novog, 20 godina mlađeg dečka. Izvori medija u Srbiji sada su otkrili o kome se zapravo radi.

Posljednjih dana pjevačica je u centru pažnje zbog intimne glasovne poruke koja je dospjela u javnost, a u kojoj priča o svojoj vezi sa mlađanim muškarcem i njihovoj intimi (više o tome pročitajte na OVOM linku).

Svi su se pitali ko je misteriozni čovjek koji ljubi Daru, a u pitanju je partner mlađi od nje dvije decenije.

Iako su se u javnosti pojavile brojne spekulacije da je njen izabranik izuzetno imućan i uspješan biznismen iz inostranstva, istina o njegovom zanimanju je ipak drugačija.

Naime, kako se navodi, dečko Dare Bubamare radi u jednom restoranu kao menadžer, pisao je "Kurir".

"On zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milioner, ali je vrijedan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopšte ne smeta, naprotiv - njoj je važno da je pažljiv i da je voli", rekao je izvor.

Njihova veza, kako se navodi, funkcioniše bez većih turbulencija uprkos velikoj razlici u godinama, a par često i putuje zajedno.

Ipak, Dara donosi svjesnu odluku da vješto skriva njegov identitet na društvenim mrežama, prekrivajući mu lice ili birajući uglove fotografisanja koji ga ne otkrivaju u potpunosti.

Evo zašto ga pjevačica krije

Razlog za ovakav potez pjevačice leži u njenoj želji da sačuva svoju privatnost daleko od očiju javnosti.

"Svjesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i nagađanja. Zato ga i dalje krije, iako su veoma bliski i često zajedno putuju", kaže izvor.

"Jako mi je lijepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema djevojku, nije oženjen, mlad je, lijep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama", rekla je Dara, prenosi "Telegraf".

Upoznala dečka sa sinom

"Kosta ga je upoznao, obožava ga. Nije da se vodim time 'mlađe - slađe', ali tako se desi. Moram priznati da je svakako nekada on zreliji od mene. Ne gledam godine. Dan smo proveli lijepo, nismo bili zajedno jer on nije bio tu, ali smo na telefonu bili. On dolazi za nekoliko dana, pa ćemo proslaviti. Oboje smo jako romantični".