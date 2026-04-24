Melina o braku sa Harisom Džinovićem: Profitirala sam iz razlike u godinama

Svadba Meline Džinović i milionera iz Engleske Džefrija Pola Arnolda Dejma (70) glavna je tema u estradnim krugovima danima unazad. Mediji u Srbiji sada su reciklirali njenu izjavu o braku sa Harisom.

Iako se nakon razvoda od Harisa Džinovića povukla iz javnosti, Melina je svojevremeno govorila o detaljima iz svog života.

Naime, Melina se jako mlada udala za tri decenije starijeg Harisa, što njeni roditelji nisu odobravali.

Ona je rekla da je pobjegla iz kuće kako bi se udala za pjevača.

"To je naslov izvučen iz konteksta zato što nije bila poenta da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, ja sam pobjegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebala da se slaže sa čovjekom kojeg ne zna. Moja majka nije bila za udaju prije nego što ja diplomiram. To nije vezano za Harisa, to je nešto što vam kažu kad imate 18 i kad krenete na fakultet", ispričala je modna kreatorka prije nekoliko godina za "Premijeru“.

"Ja sam iz te razlike u godinama izuzetno profitirala u životu. Godine su stvar na papiru. Harisa sam upoznala kada je on uveliko imao karijeru i nisam morala da prolazim s njim put do uspjeha, više i manje uspješne pokušaje, razočaranja i nesigurnosti, što generalno prolazite sa nekim vaših godina", govorila je ranije Melina.

Melina i milioner na jahti stigli na vjenčanje

Podsjetimo, nakon građanskog vjenčanja u Monaku, Melina i Džefri Pol Arnold u Portofino su stigli na luksuznoj jahti od 10.000.000 evra.

Ona se sređivala na jahti, a do hotela ju je izveo milioner. Tom prilikom ponijela je treću vjenčanicu.

Proslava je organizovana u ekskluzivnom hotelu koji važi za jedno od najelitnijih mjesta na Italijanskoj rivijeri.

Riječ je o butik hotelu sa svega oko 14 luksuznih soba i apartmana, smještenom na čuvenoj centralnoj pijaceti Portofina, piše Blic.