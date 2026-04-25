Објављен снимак разарања: САД потопиле брод, има мртвих

Војска Сједињених Америчких Држава објавила је да је погодила брод у источном Пацифику, при томе усмртивши двије особе.
Јужна команда Војске САД тврдила је да су бродом, нападнутим у петак, 24. априла, управљале "терористичке организације" које нису идентификоване.
Такође су додали да ниједан припадник њихових снага није повријеђен, а убијене су описали као "мушке наркотерористе", без да су навели више детаља.
"Обавјештајне службе потврдиле су да је брод пролазио познатим рутама за кријумчарење наркотика у источном Пацифику и да је учествовао у операцијама кријумчарења наркотика", наводи се у објави на друштвеној мрежи Икс, објавивши и видео снимак од 16 секунди.
Америчка војска извела је бројне такве смртоносне нападе у источном Пацифику посљедњих седмица, што су бројне организације за људска права осудиле назвавши их "егзекуцијама без суђења".
On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2— U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026
