Logo
Large banner

Објављен снимак разарања: САД потопиле брод, има мртвих

Аутор:

25.04.2026 08:58

Коментари:

1
Америчка војска потопила брод у Пацифику и објавила снимак
Фото: Screenshot / X

Војска Сједињених Америчких Држава објавила је да је погодила брод у источном Пацифику, при томе усмртивши двије особе.

Јужна команда Војске САД тврдила је да су бродом, нападнутим у петак, 24. априла, управљале "терористичке организације" које нису идентификоване.

ГП Доња Градина

Друштво

Такође су додали да ниједан припадник њихових снага није повријеђен, а убијене су описали као "мушке наркотерористе", без да су навели више детаља.

"Обавјештајне службе потврдиле су да је брод пролазио познатим рутама за кријумчарење наркотика у источном Пацифику и да је учествовао у операцијама кријумчарења наркотика", наводи се у објави на друштвеној мрежи Икс, објавивши и видео снимак од 16 секунди.

Амила и Џена Гаџун

Друштво

Америчка војска извела је бројне такве смртоносне нападе у источном Пацифику посљедњих седмица, што су бројне организације за људска права осудиле назвавши их "егзекуцијама без суђења".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Пацифик

Коментари (1)
Large banner

Свијет

3 ч

0
Свијет

4 ч

0
Свијет

4 ч

0
Свијет

13 ч

1

  • Најновије

12

16

12

05

12

04

11

56

11

52

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner