Стравичан судар камиона и аутобуса: Једно мртво, 20 повријеђених

Најмање једна особа је погинула, а око 20 људи је примљено у болнице након судара аутобуса и камиона у близини Санкт Петербурга, саопштиле су власти.
Помоћник руског министра здравља Алексеј Кузњецов рекао је за ТАСС да је 20 повријеђених особа примљено у болнице у Лењинградској области, укључујући једно дијете.
"Петоро њих је у критичном стању", рекао је Кузњецов.
Раније је прес-служба Министарства за ванредне ситуације региона саопштила да је најмање једна особа погинула, а десет је повријеђено, подсјећа ТАСС.
