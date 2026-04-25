Мотоциклиста пао са ''тобогана'', страдао на лицу мјеста

Мотоциклиста стар 40 година погинуо је касно синоћ, 24. априла, у несрећи код Аде Циганлије у Београду, речено је агенцији Танјуг у Хитној помоћи у овом граду.
Саобраћајна несрећа се догодила у 23.21 час када је мотоциклиста пао са надвожњака - "тобогана" у смјеру ка Бановом брду.
Екипе Хитне помоћи током ноћи су обавиле 115 интервенција, од којих је 27 било на јавном мјесту, углавном због туча и особа у алкохолисаном стању.
За помоћ су се највише јављали хронични болесници, међу којима срчани и астматичари, онколошки пацијенти, као и особе са повишеним крвним притиском.
