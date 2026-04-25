Detalji afere: Dane (70) otkrio šta je sve plaćao Sofiji Janićijević

Cijelu javnost drmaju detalji afere rijaliti učesnice Sofije Janićijević i vremešnog Daneta (70) iz Sjeverne Makedonije. Sada se Dane oglasio i otkrio šta joj je sve plaćao,

Sofija je ponovo krenula "po starom" pa je demantovala sve što je mogla, iako su u javnosti iscurili i snimci na kojem se ljubi sa Danetom, kog sada naziva fanom.

Iako je priznala da joj je on uplaćivao novac i slao skupocjene poklone, i dalje negira vjeridbu i bilo kakvu intimu.

Sada se Dane oglasio za medije i otkrio šta je sve plaćao Sofiji.

"Istina je da sam joj finansirao renoviranje kupatila u Ralji. Bio je plan i da joj napravim bazen i garažu, da im popravim kuću, uradim izolaciju, kao i unutrašnji dio takođe, gornji sprat skroz, pošto je tamo samo cigla... U Ralji živi Sofija i Sofijina majka, Sofija ide rijetko na Novi Beograd kod tate", počeo je Dane za Pink.rs, pa nastavio:

"Strašno me je pogodilo to što me je psovala, mnogo me je pogodila kada mi je psovala pokojnu majku. Kada je Sofija ušla u Elitu, ja sam slao novac Brankici da joj kupuje sve što joj treba, rekla je da joj šaljem i za Novu godinu. Sa Brankicom sam se sve dogovarao, šta ćemo, kako ćemo...".

Kako ističe, više od 40 godina mlađa učesnica "Elite" se sa njim dogovarala čak i oko donjeg veša koji će kupiti.

"Sofija kada je zadnji put bila u Skoplju dogovarala se sa mnom šta od garderobe da kupujem da joj šaljem, kakve kratke suknjice, donji veš... Bili smo toliko bliski da ne možete da vjerujete. Sa mnom je bila jedna druga Sofija, na kraju, pred sam ulazak, pobrkala se sa samom sobom, nije bila ista. Nije joj se ulazilo, samo je plakala i plakala... Mnogo mi je bilo žao, čak sam htio i da platim da ne uđe".

Na pitanje kako komentariše to što Brankica Janićijević, Sofijina majka, prijeti tužbama, te ističe da je već nekoliko puta bila u policiji gdje je podnosila prijave, Dane kaže da ga to ne dotiče.

" Neka prijavljuje slobodno, nemam čega da se plašim kada je sve istina što izlazi. Čekam još malo, pa ja lično kada počnem da puštam prepiske za nju ima da bude još veći haos, zapamtite ovu moju riječ", rekao je Dane.

