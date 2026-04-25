Sve o Dari Bubamari: Ovo su njeni skandali

Dara Bubamara ponovo se našla u jeku skandala a ovoga puta zbog intimne glasovne poruke. Od kako se pojavila na muzičkoj sceni o njenom liku i djelu se intenzivno govori.

Od početka karijere je intrigirala javnost kako muzičkim stvaralaštvom, tako i izjavama, ljubavnim životom, ali i čestim svađama.

Tokom gotovo trideset godina na estradnom nebu Bubamara je stvorila bogatu biografiju.

Biografija

Radojka Adžić, poznatija kao Dara Bubamara, je srpska pop-folk pjevačica.

Rođena je 21. maja 1976. godine u Novom Sadu.

Dara je još u osnovnoj školi pokazala interesovanje za muziku i glumu. Učlanila se u hor i sa 11 godina je počela da učestvuje na manifestacijama kao što je Muzički tobogan gdje je pjevala i imitirala poznate ličnosti.

Lepa Lukić ju je ugostila na svom koncertu i bila je oduševljena Darinim glasom.

Na Zmajevim dječjim igrama je predstavljala Vojvodinu sa pjesmom "Svetski fol Rok end Rol“ i osvojila je prvu nagradu. Dvije godine kasnije je kao najmlađa učesnica pobijedila na takmičenju "Najlepši glas Jugoslavije“.

Kada je završila osnovnu školu, željela je da nauči pjesme i da vejžba glas, pa je oca pitala da pjeva u kafani. On joj je to dozvolio pod uslovom da uvijek bude u pratnji starije osobe.

Prvo je kaže slušala Madonu i Majkla Džeksona, a kasnije su joj se dopale Ceca, Lepa Brena i Dragana Mirković koje smatra svojim uzorima.

Porodica

Radojka ima mlađeg brata Zorana.

Majka Milica je radila kao servirka u bolnici, a otac Pero kao vozač u gradskom prevozu.

Iako nisu mogli mnogo toga da im priušte, pjevačica im je zahvalna što su ih izveli na pravi put.

Prvi brak

Dara je 5 godina bila u braku sa biznismenom Lazarom Dugalićem Lakijem koji je dugo bio u zatvoru. O tom braku dosta se spekulisalo u medijima, a pjevačica je tek nakon nekoliko godina progovorila.

"Taj prvi brak bio iz zezanja, a sad ću ti reći zašto iz zezanja. Pjevali smo svi u Njemačkoj i imali smo od Jovanovića nekog menadžera papire i to je odjednom počelo hapšenje, pošto se nije plaćao porez. Goca Božinovska zaustavljena na granici, ovu pjevačicu zaustavili na granici, haos. A Laki (Lazar Dugalić prim. aut) i ja tada u vezi, a on živi u Njemačkoj. I kaže Andrija, naš prijatelj, čovječe, jeste vi ludi da sad, ako uhvate Daru, ona će nagrabusiti zbog tog Jovanovića, kaže idite vjenčajte se i gotovo, ona ima papire i ćao, završeno. I ja kažem ajde. Iskreno ti pričam", rekla je svojevremeno pjevačica za "Telegraf" i dodala:

"Mislim, mi smo se zavoljeli, živjeli smo zajedno, ali ja sam mu rekla: 'Slušaj, znači, ovo nije sad znači, brak. Ovo je sad zbog papira, ali da znaš, nemoj se sad utripovati da smo muž i žena'".

Drugi brak

Godine 2007. pjevačica je upoznala srpskog biznismena Milana Kesića koji živi u Parizu.

Nastupala je u njegovom lokalu i poslije šest mjeseci zabavljanja su se vjerili. Priredio joj je iznenađenje i organizovao je večeru i vatromet na Petrovaradinskoj tvrđavi, kao i ogroman poklon kod sata. 3. avgusta 2008. godine par se vjenčao u novosadskom hotelu "Park“ u kome je bilo 500 zvanica.

Darina i Milanova svadba se smatra svadbom vijeka i procjenjuje se da je u nju uloženo oko 120.000 evra.

Mladenci su se vozili u limuzini, kočijama, imali su vatromet i tortu od 80 kilograma. Dara je kasnije izjavila da su bili u gubitku jer su mnogi rođaci, umjesto novca, poklanjali lampe i druge nepotrebne stvari.

Medeni mjesec su započeli krstarenjem na prekookeanskom brodu "Kraljica Meri 2“, a zatim su obilazili Ameriku. Pjevačica je tada zatrudnila i 2009. godine je na svijet donijela 3,9 kilograma teškog dječaka Konstantina.

Porodila se carskim rezom u ginekološkoj bolnici u Parizu, a odmah su je posjetili muž, brat, otac i majka koja je tada prvi put sela u avion. 2011. godine joj je preminula majka što je pjevačica veoma teško podnijela.

Prekinula je ljetovanje i odmah je otišla u Novi Sad, a nastupe je otkazala.

U decembru 2016. godine je operisala slijepo crevo, zbog čega je morala da otkaže sve zakazane decembarske nastupe.

Skandali

Jedan od skandala bile su i i fotografije 2014. godine u javnosti su se pojavile Darine slike pod tušem na kojima ima samo donji dio kupaćeg kostima.

U novinama su izašli natpisi da je pjevačicin suprug bijesan i da će tražiti razvod što se nije dogodilo.

Godinu dana kasnije Dara se našla usljed s*ks-afere jer su se u žutoj štampi mogle vidjeti fotografije na kojima se gola samozadovoljava.

Prema pisanju medija, Milan i Dara su se razveli polovinom 2016. godine, nakon što je skandal izašao u javnost.

U martu 2019. godine je na svom Instagram profilu objavila eksplicitni video snimak, a zatim nakon par minuta obrisala klip i izvinila se pratiocima saopštenjem da je pritisla pogrešno dugme i da je to bila samo vježba.

Poznata je po britkom jeziku i iskrenosti, a često je u žiži javnosti zbog intrigantnog ljubavnog života i vezama sa znatno mlađim muškarcima.

Dara je poznata po brojnim svađama, a svoj veliki hit "Karera“ je posvetila koleginicama koje smatra da su ljubomorne na ono što je postigla u životu.

Pjevačica tvrdi da se zdravo hrani i redovno trenira, te da su joj godine samo broj. Uradila je nekoliko intervencija na svom licu i tijelu, te važi za jednu od atraktivnijih na estradi.

Karijera

Radojka Adžić se 1989. godine pridružila grupi "Dara Bubamara Šou Bend“ kojoj je bila potrebna pjevačica.

Prvo su nastupali u Novom Sadu, a kasnije u beogradskom hotelu "Taš" koji je postao sinonim za dobar provod. Njihov repertoar se razlikovao od svega što je tada postojalo, jer su pjevali na engleskom, španskom i srpskom jeziku i pravili su odličnu atmosferu.

Dara je tada počela da zarađuje velike honorare i ozbiljno se posvetila ovom poslu. 1991. godine su uradili prvi album koji je izdala Muzička kuća "Diskopan“. Osim naslovne pjesme "Vodi me kroz život“, na albumu su se našle numere "Hajdemo negde noćas“, "Igraj, igraj“, "Pukni, srce“, "Dođe mi da vrisnem“, "Lažu te, lažu“, "Još ima dobrih ljudi“i "Srećna žena“.

Dvije godine kasnije su snimili veliki hit "Košava sa Dunava“ koji je oborio sve rekorde slušanosti. Sarađivali su sa Ljubom Aličićem, Luisom i Borom Đorđevićem. Za PGP RTS je izašao istoimeni album sa još devet pjesama: "Mesečina“, "Kao led, kao žar“, "Sele moja“, "Školska ljubav“, "Nema šanse“, "Kunem te“, "Plamen sreće“, "Žika“, "Umiru zore“.

Uprkos uspjehu koji su postigli, članovi benda su se razišli, a Dara je zadržala ime. Pjevačica je 1994. godine objavila prvi solo album pod nazivom "Željo moja“ koji ju je učinio još popularnijom.

Na njemu su bile i numere "Dosada“, "Maler“, "Protiv sebe ne mogu“, "Volim da te volim“, "Zumba“, "Željo moja“, "Mala“ i "Za tvoju ljubav“.

Dvije godine kasnije je nastavila da niže uspjehe s albumom "Ja neću da ga vidim“ na kome su sve pjesme naišle na dobar prijem publike.

Na albumu se našlo još sedam hitova "Sve devojke“, "Juče sam“, "Mogu ja bez tebe“, "Bilo je proleće“, "Trebaš mi“, "Nemoj da brineš, mali“ i "Nisam ja dete“.

Dara je 1997. godine u saradnji sa ZAM-om objavila album "Dunav“ na kome su, pored naslovne, bile i numere "Niti me ljubiš, nit’ me drugom daješ“, "Svi su tu kao nekada“, "Neka pukne grom“, "Ćuti, ne govori“, "Novi Sad – Beograd“, "Kraj sezone“, "Samo jednom još te molim“, "Nikad više, ljubavi moja“ i "Tamburaši moji, svirajte mi vi“.

Saradnju sa "Grand produkcijom“ je započela 2003. godine kada se u prodaji pojavio njen album "Polje jagoda“. Na njemu su se nalazile numere "Polje jagoda“, "Već sam navikla“, "Trn u oku“, "Iz dana u dan“, "Bez tebe“, "Da nije ovo srce u grudima“, "Javite mi, javite“, "Vero, nevero“, "Zaboravi me, moja ljubavi“ i "Pevam, a duša mi plače“.

Diskografska kuća "Siti Rekords" je 2013. godine objavila album koji, po mnogima, predstavlja krunu Darine karijere. Na njemu su se našli hitovi "Pusti tu priču“, "Džoni, Džoni“, "Volim sve što ne valja“, "Morena“, "Sklonite me, drugovi“, "Vozi me, vozi“, "U glas“, "Pesma za mamu“, "Neka zna“, "Tebi nije ništa sveto“, "Kraljica ogledala“, "Javi se, javi“ i "Balkanac“. Sljedeće godine je snimila singlove "Opasan“, "Kraj i tačka“, "Karera“ i mnogi drugi.

Pjesmom "Amnezija“ Dara je najavila svoj veliki koncert u beogradskoj Štark Areni. 21. aprila 2018. godine održala je nastup na kome je bilo više od 17 hiljada posjetilaca.

Ponovo u žiži javnosti

Dara Bubarama ponovo je u jeku skandala zbog intimne glasovne poruke koja je procurila u javnost.

Njene koleginice sa estrade Marina Visković i Indira Radić javno su joj pružile podršku.

"Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je neko ko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom", istakla je Marina.

"Dara je vragolasta i neka ona klikće šta god stigne, važno je da je ona dobre energije. Dara je dobra i pozitivna osoba", rekla je Indira Radić.

(Kurir)