Испливала интимна гласовна порука Даре Бубамаре: Мреже горе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Друштвене мреже посљедњих дана горе након што је у јавност испливала интимна гласовна порука пјевачице Даре Бубамаре о "ноћи са млађим". Све су коментарисале њене колегинице.
Пјевачица Марина Висковић наступала је у Београду, а пре него што је изашла пред публику поразговарала је са новинарима о актуелним темама.
Једна од њих је била и гласовна порука Даре Бубамаре у којој некој особи говори о ноћи коју је провела са млађим дечком, а која је "експлодирала" на друштвеним мрежама. Подсјетимо, ово није први пут да се Дара нашла у оваквој ситуацији.
Марина је својој колегиници пружила подршку.
"Дара ми је пријатељица и колегиница, заиста све најбоље о њој. Свако има право да прича и ради шта жели у свом животу, ја то све подржавам. Сада не знам ни како се то нашло у јавности, али приватност је једна ствар и сматрам да то треба да се поштује. Мислим, Дара је неко ко је заиста аутентичан и она је једна привлачна, атрактивна жена која зрачи том енергијом", истакла је Марина.
Пјевачица је признала да се њој таква ситуација није никада догодила, али је и истакла да је умало направила грешку у дописивању:
"Могу рећи да сам пар пута замало, када се с момком дописујем, па да ми се не омакне да неком другом пошаљем. Наравно, ништа провокативно, него просто није за друге људе, али није ми се десило, врло сам концентрисана".
О овој теми говорила је и Индира Радић, која је такође имала наступ у Београду.
"Нисам преслушала, не знам ни о чему се ради. Ја све информације добијем од вас или на аеродрому или овако када сам негде на наступу и хвала вам на томе. Увијек ми кажете нешто што ја не знам, толико сам неупућена. Дара је враголаста и нека она кликће шта год стигне, важно је да је она добре енергије. Дара је добра и позитивна особа", рекла је Индира Радић, преноси "Курир".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
16
12
05
12
04
11
56
11
52
Тренутно на програму