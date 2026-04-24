Након експлицитног снимка Ава Карабатић поново шокира

Претходних дана јавност је шокирао експлицитни снимак хрватске старлете Аве Карабтић који је ппроцурио на друштвеним мрежама.
Наводно, њен профил је хакован када је ту постављен снимак старлете са дечком у кревету.
Она је написала одмах да јој то није била намјера, међутим, само дан након тога она дала до знања да се поноси тиме.
Ава Карабатић се снимала са својим вјереником у кревету, а јуче је тај видео испливао у јавности. Док је у почетку причала како се "нешто десило" и није уопште могла да утиче да се тај снимак не објави, данас каже да нема разлога да се крије кад је згодна.
Позирајући у купаћем костиму, обратила се свима на друштвеним мрежама и написала:
"Лијепа, згодна, па шта би требало - да се сликам у капуту, да се сликам и глумим часну сестру у првим редовима на миси, пуна ми је капа глуме и лажног морала. Да тренирам, радим на себи и онда да то не покажем? Не хвала", написала је она.
Потом је подијелила нову још провокативнију фотографију написавши:
"Да тренирам, радим на себи, и онда да то не покажем, не хвала!".
У медијима је одјекнула вијест да је Ава Карабатић пријавила вјереника за насиље. Како су писали медији, Ава је примљена у Ургентни центар са повредама главе и лица, а сада се старлета огласила.
"Данас сам брутално претучена, налазим се у Хитној. Све је пријављено полицији, а одговорна особа ће сносити посљедице", написала је Ава на Инстаграму.
Да подсјетимо, позната старлета Ава Карабатић (38) завршила је у Ургентном центру у Београду са повредама главе и лица, преносе домаћи медији.
Како даље пишу домаћи медији, повреде су резултат сукоба са њеним партнером Л.З, наводно исти онај са којим је објављен њен снимак у кревету.
