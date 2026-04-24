Глумица напустила каријеру и отишла на село: Има стоку и њиву, а сада и органски парадајз

Аутор:АТВ
Глумица Марија Петронијевић прије неколико година је промијенила живот из коријена када је напустила Београди и отишла на село. Она живи у мјесту Висибабе гдје има право сеоско домаћинство, сада се похвалила баштом.
"Данас не само да ће бити посађен парадајз, него ће бити послат и онима који су имали довољно стрпљења. У питању је органски шљивар. Да органски, и више од 40 година чуван. Живимо у времену у ком нам истог фали, а нови трендови су нас учинили и нестрпљивима. Неки су ме пожуривали, неки били видно бијесни, што им парадајз није стигао, када су они замислили, који је свакако поклон са моје стране, а неки су казали хвала. Није број садница које сам поклонила велики, тек нешто више од сто. Није ни број пакета који су спаковани и који ће данас бити послат велики, можда тридесет. И кроз живот нека Вас води она стрпљен спашен.... Хвала свима, и нека вам се прими, и роди, све што посијете и посадите. И ја тек данас или сутра садим свој", казала је Марија.
"Да нема њега можда не би било ни газдинства јер када год је нека криза, и тешка одлука у којој треба да се рационално поступа, он је ту. Прочитала сам му питање и ево шта каже: било би сасвим у реду, да се баве са мном, да сам ја неки Жан-Пол Сартр, а да си ти Симон де Бовар, имало би се и о чему писати, таман и да је неки скандал у питању. Све написано би имало шири смисао, а овако, шта треба да се пише колико сам оваца данас морао са тобом да јурим по ливади, или колико млијека је нека овца дала? Чекај док дођемо до тога да се ланолин највећег квалитета издвоји из вуне, и док подигнемо ниво имуноглобулина у колоструму и млијеку неколико пута, можда и завриједи да се о томе и напише нешто, али не о мени него о поступку па да и други то могу да ураде", поручила је лијепа глумица, преноси Блиц
