Свјетски медији у шоку: Маја и Асмин главна тема у Шпанији и Турској "Гушио је, а она му избила зубе"

Ријалити учесници Маја Маринковић и Асмин Дурџић постали су главна тема не само у региону, већ и у свјетским медијима.
Њихов невиђени физички обрачун у ријалитију “Задруга 9 Елита” шокирао је јавност, а о овом скандалу увелико брује турски и шпански портали.
До стравичног инцидента је дошло када је у налету бијеса Асмин Дурџић ухватио Мају Маринковић за главу, а старлета му је том приликом избила зубе и почела да дозива помоћ. Ријетко се дешава да страни медији прате ријалити формате, али је овај скандалозни догађај направио потпуни преседан.
Свјетски медији шокирани понашањем ријалити учесника
SE RE PICÓ EN “ELITA” REALITY DE CONVIVENCIA SERBIO: AHORCÓ A UNA PARTICIPANTE. ENTRARON LOS DE SEGURIDAD. pic.twitter.com/b5zFtDRlfT— Real Time (@RealTimeRating) April 22, 2026
Турски медији су згрожени насиљем, те наводе да су у српском програму камере забиљежиле тренутак како “мушкарац напада жену док је спавала у његовом кревету”. Са друге стране, шпански медији су били изузетно оштри и критички настројени у осуди овог догађаја.
"Потпуни хаос у српском ријалитију ‘Елита’. Један учесник је гушио учесницу, реаговало је обезбјеђење", стоји у објавама на њиховим званичним страницама на друштвеним мрежама.
С обзиром на то да су Маја и Асмин непосредно прије туче били заједно испод покривача, прави узрок сукоба остаје до краја нејасан, а јавност може да суди само на основу њихових каснијих изјава. Асмин се након хаоса правдао и извињавао породици, тврдећи да му је старлета прва “опалила шамарчину”.
Овај незапамћени скандал и Асминов губитак зуба једва је дочекала Станија, која је у јеку драме јавно ликовала, преноси Блиц.
"Лако му је било да поред мене буде господин, сад га гледам као кера", поручила је брутално Станија Добројевић поводом овог инцидента.
