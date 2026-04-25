Лидл већ завршен, у БиХ ниче гигантска шопинг зона

25.04.2026 11:37

Шопинг зона у Зеници
Фото: Screenshot / YouTube

Изградња једне од највећих шопинг зона у Босни и Херцеговини, смјештене на улазу у Зеницу из правца Сарајева, одвија се пуном паром.

Зона “Зеница Југ” замишљена је као нова рекреативно-туристичка и трговачка дестинација која се гради од нуле и значајно мијења изглед јужног улаза у град.

Како преноси "БизнисИнфо.ба", први објекат већ је изграђен, а ријеч је о маркету компаније Лидл БХ. Тренутно се ради на уређењу паркинга и околног простора.

Зона “Зеница Југ” простире се на око 351.000 квадратних метара, што је чини једном од највећих пословно-рекреативних зона у држави.

Према доступним информацијама, постоји интерес и других инвеститора, што би могло донијети додатне садржаје и отворити стотине нових радних мјеста.

Захваљујући позицији уз аутопут, зона има потенцијал да привуче и путнике који користе Коридор 5Ц, најпрометнији саобраћајни правац у БиХ.

