Евро мијења изглед: Стижу нове новчанице, ево која одлази у историју

Приближава се важан тренутак у процесу који ће довести до новог изгледа евро новчаница.
Крајем априла ове године истиче рок међународног конкурса за дизајн будуће серије, чиме почиње кључна фаза промјене која ће у наредним годинама бити видљива у свакодневном животу грађана широм Европе.
Промјена има за циљ да освјежи изглед новчаница послије више од двије деценије од њиховог увођења, уз задржавање високих стандарда безбједности, доступности и еколошке одрживости.
Евро је у оптицај ушао 1. јануара 2002. године, а прва већа промјена услиједила је са серијом „Европа“, која се постепено уводи од 2013. године, са унапређеним материјалима и заштитом од фалсификовања. Сада се иде корак даље.
Још 2021. године најављено је да ће дизајн бити модернизован како би новчанице боље одражавале савремени европски идентитет. Идеја није само естетска; циљ је да новац буде симбол заједничких вриједности и разноликости земаља.
Нова серија задржаће шест апоена, од пет до 200 евра, док се новчаница од 500 евра, која је већ повучена због безбједносних разлога и ријетке употребе, неће враћати у оптицај.
Када је ријеч о изгледу, издвојене су двије тематске цјелине: европска култура те ријеке и птице. Дизајнери који учествују на конкурсу имају задатак да кроз ове мотиве представе идеје које су препознатљиве, функционалне и визуелно упечатљиве.
Након затварања конкурса, независни стручни жири одабраће до десет најбољих рјешења, која ће потом разматрати Управни савјет Европске централне банке. Током 2026. године планирано је и укључивање грађана кроз јавне консултације.
Коначна одлука о изгледу нових новчаница очекује се до краја године. Тек након тога биће познато када почиње њихова производња, док ће за улазак у оптицај бити потребно још неколико година. Иако промјене неће бити тренутне, процес је већ у току, а нови изглед евра означиће сљедеће поглавље у његовој историји, преноси Данас.рс.
