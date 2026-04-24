Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

Генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић изјавио је да су производна предузећа тражила повећање цијене произведене електричне енергије, али да се тим захтјевима приступа опрезно како не би био угрожен укупан енергетски систем.
Петровић је рекао да је ове године повећана цијена електричне енергије за Термоелектрану "Угљевик" за 10 евра, односно око 14 одсто, чиме су повећани њихови приходи, али да се упркос томе очекује негативно пословање у овој години.
Он је додао да није било повећања цијене електричне енергије за Термоелектрану "Гацко" јер је то предузеће пословало позитивно, иако је због капиталног ремонта било 68 дана ван мреже.
"Када је ријеч о хидроелектранама, захтјеви за повећање цијене су постојали, укључујући `Хидроелектране на Дрини` и `Хидроелектране на Требишњици`, али ми то нисмо могли да прихватимо јер бисмо направили још већи дебаланс у Матичном предузећу и Влади и угрозили цијели систем", рекао је Петровић на конференцији за новинаре у Требињу.
Према његовим ријечима, тренутне цијене електричне енергије из хидросектора износе око 20 евра за "Хидроелектране на Дрини", око 32 евра за Хидроелектрану "Бочац", те око 30 евра за "Хидроелектране на Требишњици".
"У прошлој години цијена у ХЕ на Дрини је била око 32 евра, у `Бочцу` око 50 евра, а у ХЕТ-у је била око 35 евра. Разлог промјена цијена је зато што су остварили мању производњу, а ми смо им повећали цијену произведене енергије, али то нисмо фактурисали грађанима", рекао је Петровић, преноси "Срна".
Он је појаснио да су договорили промјену цијена, јер су жељели да та предузећа функционишу и са смањеном производњом.
Петровић је додао да разлике у цијенама постоје јер сва произведена енергија нема исту тржишну вриједност, као и да проточне електране немају могућност избора времена производње за разлику од акумулационих.
