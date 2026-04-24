Петровић: Већа цијена енергије грађанима није фактурисана

24.04.2026 13:26

Директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић изјавио је да је ово предузеће у прошлој години пословало у изузетно тешким околностима и да је морало да купује недостајућу енергију по већим цијенама него што је продаје, али да то није фактурисано грађанима.

Петровић је указао да је пословање било отежано и због смањене производње у хидроелектранама, као и у термоелектранама "Гацко" и "Угљевик".

Петровић је навео да је због проблема у пословању цјелокупан резултат холдинга "Електропривреде" прошле године био у минусу мало већем од 56 милиона КМ јер је енергија купована по већој цијени него што се продаје.

"Продајемо за 40 евра по мегават-сату грађанима, привреди по 75 евра, а цијене на тржишту кретале су се од 120 до 240 евра, зависно да ли смо куповали само дио сата, хаваријску енергију или недостајућу енергију у току седмице или мјесеца", рекао је Петровић на годишњој конференцији за новинаре, а преноси Срна.

Петровић је навео и да је због бројних проблема подигнут и кредит како би се набавила енергија за грађане и привреду.

Према његовим ријечима, излазне цијене грађанима се нису мијењале, али јесу улазне цијене.

