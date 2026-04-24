Одржан трећи Дијалог: Напредак у области управљања јавним финансијама

У сарадњи са Делегацијом Европске уније у БиХ одржан је трећи састанак Дијалога у области управљања јавним финансијама, у оквиру редовног годишњег процеса сарадње институција у земљи и Европске уније, саопштено је из Министарства финансија Републике Српске.
У оквиру састанка на којем су учествовали представници Министарства финансија Републике Српске разматран је напредак у спровођењу Стратегије за период 2021–2025, као и активности на изради новог стратешког документа.
Учесници су извршили преглед тренутног стања и напретка оствареног након другог дијалога, са фокусом на имплементацију препорука из претходног циклуса.
Посебно су истакнути помаци и спроведене реформе у области програмског буџетирања, развоју средњорочног буџетског оквира, управљања јавним инвестицијама, као и у области надзора и управљања јавних предузећа.
Наглашена је важност одржавања структурираног и редовног дијалога као кључног механизма за ефикасну координацију, јачање сарадње и размјену о приоритетима у области јавних финансија, уз заједничку посвећеност даљем унапређењу области у складу са европским стандардима.
Закључено је да ће се сарадња у оквиру дијалога из области управљања јавним финансијама наставити, уз заједничку посвећеност даљем унапређењу система јавних финансија у складу са европским стандардима.
