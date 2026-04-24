ЕРС остаје стабилан упркос изазовима

Аутор:Бојан Носовић
Коментари:0
Електропривреда Републике Српске (ЕРС) прошлу годину завршила је са губитком од око 56 милиона КМ због лоше производње, скупог увоза струје и неповољних услова попут недостатка воде и угља.
Иако је систем оптерећен дуговима и проблемима у термоелектранама, струја неће поскупјети, а најављују се даља улагања и стабилизација пословања.
"Изузетно тежак период је иза нас", каже први енерго-човјек у Српској. Није било довољно воде, фалило је угља, цијена струје је била ниска, а увоз скуп, набраја Лука Петровић.
"Наше излазне цијене према грађанима и привреди нису се мијењале, док су улазне цијене, набавка недостајуће енергије због лоше хидрологије и мање производње у двије термоелектране допринијеле да имамо веће расходе на набавку енергије. Тиме се, наравно, када се сабере оно што смо купили и оно што смо продали, остварио овај минус у нашем цијелом систему", рекао је генерални директор ЕРС-а Лука Петровић.
Лоша производња довела је до дебелог минуса, а он даље до дуговања. Каса ЕРС-а одавно није била празнија, али до поскупљења струје ове године неће доћи, обећавају челници. Било је и кредита.
"Ми смо у току прошле године повукли укупно 148 милиона марака кредита, а у току године смо вратили 32.658.000 марака. Стање наших обавеза по кредитима на дан 31. 12. 2025. године износи 166.486.292 КМ", истакао је извршни директор за економско-финансијске послове ЕРС-а Родољуб Топић.
Највише муке цијелом систему задали су проблеми у РиТЕ Угљевик. ЕРС је овом предузећу авансно уплатио 65 милиона марака од почетка ове године, иако тамо није било производње. Прошлогодишња производња у обје термоелектране није била на завидном нивоу.
"ТЕ Гацко је била прилично стабилна, али са веома малом снагом и са огромном потрошњом мазута. ТЕ Угљевик је у више наврата остајала без угља и у току године је, из разлога недостатка угља, била ван погона 34 дана", рекао је извршни директор за техничке послове ЕРС-а Иван Копривица.
На све ово, потрошња струје у Српској само расте.
"Отприлике за 150 гигават-сати повећан је конзум Републике Српске у посљедње три године, нарочито на јавном снабдијевању. То вам је половина ХЕ Бочац", нагласио је извршни директор за снабдијевање у ЕРС-у Зоран Вуковић.
На редовној прес-конференцији ЕРС-а чуло се да се систем не може ослонити искључиво на обновљиве изворе, зато ће се наставити улагати у двије термоелектране. Наведено је и да је урађена докапитализација „Електрокрајине“. Ова година је почела много боље него прошла. У цијелом енерго-систему Српске тренутно је 8.840 запослених, што је за хиљаду мање него 2019. године, а нових запошљавања неће бити, поручују челници.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
1 ч0
Економија
3 ч0
Економија
5 ч0
Економија
7 ч0
Економија
7 ч2
Најновије
21
05
20
50
20
49
20
45
20
41
Тренутно на програму