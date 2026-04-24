Након највећег скандала у мандату Конаковића: Из Српске стижу јасне поруке

Аутор:Бранка Дакић
Нижу се реакције из Републике Српске након објаве АТВ-а о преправљању извјештаја Комисије за избор и именовање судије Европског суда за људска права у Стразбуру од стране Министарства иностраних послова у Савјету министара БиХ.
У Федерацији БиХ ријетки су они који су пристали да за АТВ говоре о овом скандалу.
Зашто су у Министарству иностраних послова преправљали документ са именима кандидата за судије Европског суда за људска права, никоме није јасно. Чак и да су тачне њихове тврдње да се затамњени дио не односи на избор судије, није прикладно да се такав документ шаље било којој институцији, а најмање Савјету Европе. У јавности се спекулише да се на тај начин одуговлачи са именовањем бх. судије како би Фарис Вехабовић што дуже остао у суду у Стразбуру и био један од оних који ће одлучивати о апелацији коју је у Стразбур послао правни тим Милорада Додика, а у вези са пресудом Суда БиХ. Шта год да је разлог, ово што је урађено у министарству Елмедина Конаковића је кривично дјело и он би због тога требало да буде процесуиран, јасна је порука Сање Вулић.
"Невјероватно је да неко себи да за право да измијени извјештај који је дошао из Предсједништва, кровне институције на нивоу БиХ, и да то остане незапажено за правосуђе БиХ. Исто тако, морам му поручити: то што он покушава да сачува једног од судија мислећи да ће на тај начин елиминисати Милорада Додика, показује да он не разумије шта је љубав. Он је човјек који је огрезао у мржњи, а оно што Милорада Додика све ове године одржава на политичкој сцени јесте љубав грађана који га цијене, поштују и воле", истакла је потпредсједница СНСД-а Сања Вулић.
Веома контроверзно понашање и неопходно је испитати шта се ту тачно десило, коментар је Бранислава Бореновића. Избор судије у Европском суду за људска права мора бити у потпуности транспарентан.
"Не смије бити никакве тајности, нити било каквог покушаја да се сакрије нешто што су познате чињенице, које треба да одражавају отвореност институција БиХ", навео је посланик ПДП-а у ПД ПС БиХ Бранислав Бореновић.
Занимало нас је и шта о овоме мисле политичари из Федерације БиХ, али ријетко ко нам се јавио на телефон. Они који јесу, или нису били расположени за изјаву или тврде да ништа не знају о скандалозном потезу Министарства иностраних послова. За изјаву је зато био расположен правник Дамир Сакић. За њега дилеме нема — ово је једна од најтежих повреда службених дужности.
"Министарство иностраних послова је овим грубо и непоправљиво нарушило властити углед, углед бх. дипломатије, интегритет институције Предсједништва, те интегритет и вјеродостојност одлука Предсједништва БиХ", казао је правник Дамир Сакић.
Овим је, додаје Сакић, трајно нарушено повјерење у Министарство иностраних послова, не само од стране домаћих, већ и међународних институција. Није ово први, али јесте можда највећи скандал у мандату Елмедина Конаковића.
