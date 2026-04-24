Посланику робија због куповине гласова, осуђено још 10 особа

Аутор:Стеван Лулић
Посланик у Скупштини Брчко дистрикта Алија Дењагић осуђен је на годину и десет мјесеци затвора због куповине гласова, а у истом поступку осуђено је још десет особа.
Заједно са Дењагићем, за удруживање ради чињења кривичног дјела као другооптужена осуђена је и Адмира Рамић на годину један мјесец затвора.
Осим затвора, Дењагићу је изречена и мјера забране обављања функције посланика у Скупштини Брчко дистрикта.
Подсјетимо, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је у јануару 2025. године подигло оптужницу против једанаест лица због подмићивања на локалним изборима 2024. године. Оптужени су тада Алија Дењагић (60), Адмира Рамић (47), Сувад Табаковић (48), Амер Хаџић (53), Адмир Омерчић (45), Самид Мујкић (56), Ирнес Мехмедовић (27), Хакик Незировић (63), Алија Џомбић (52), Сафет Хасикић (40) и Хасан Бегић (36).
У току 2025. године, девет оптужених лица признало је своју кривицу за учињена кривична дјела из члана 334 и члана 192 Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ, па их је Основни суд Брчко дистрикта БиХ у одвојеном кривичном предмету правоснажно осудио на сљедеће казне:
"Дакле, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ је у предмету организованог криминала високог нивоа у вези са корупцијом успјело доказати незаконито поступање високо позиционираног изабраног дужносника Брчко дистрикта БиХ који је организовао групу од једанаест људи са циљем почињења кривичног дјела на локалним изборима 2024. године. Сви чланови ове организоване групе су осуђени, те изречене казне затвора збирно имају трајање од 4 (четири) године и 2 (два) мјесеца, новчане казне су у збирном износу од 5.100,00 КМ, те првооптуженом је изречена и мјера сигурности забране вршења дужности заступника у Скупштини Брчко дистрикта БиХ у трајању од 7 (седам) година", саопштено је из Тужилаштва Брчко дистрикта.
