Logo
Large banner

Стручњаци упозоравају, нови климатски феномен стиже већ од маја

Аутор:

АТВ
24.04.2026 19:18

Коментари:

0
Фото: АТВ

Већ од маја очекује се повратак новог климатског феномена познатог као Ел Нињо, што значајно може утицати на температуре и падавине.

Саопштила је ово Свјетска метеоролошка организација (СМО). Према подацима СМО, Ел Нињо је периодично загријавање температуре површине мора у централном и источном Тихом океану које обично траје између девет и дванаест мјесеци, преноси "Ројтерс".

Јасна промјена је примијећена у екваторијалном Пацифику са наглим порастом температуре површине мора, што указује на велику вјероватноћу Ел Ниња између маја и јула ове године.

"Након периода неутралних услова на почетку године, климатски модели су сада снажно усклађени и види се почетак Ел Ниња, након чега слиједи даље јачање током наредних мјесеци", рекао је Вилфран Муфума Окија, шеф за климатске прогнозе у СМО.

Мање поуздане прољећне прогнозе

Иако модели указују на потенцијално јак Ел Нињо ове године, СМО додаје да су прогнозе направљене током пролећа обично мање поуздане.

Додаје се да ће већа сигурност у предвиђања бити могућа након априла.

Овај образац је познат по томе што ремети регионалне климе, потенцијално доносећи појачане падавине у јужном дијелу Јужне Америке, јужним дијеловима САД, дијеловима Рога Африке и централној Азији, док истовремено може изазвати суше у Аустралији, Индонезији и појединим дијеловима јужне Азије, према наводима СМО.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner