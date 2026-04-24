Стручњаци упозоравају, нови климатски феномен стиже већ од маја

Већ од маја очекује се повратак новог климатског феномена познатог као Ел Нињо, што значајно може утицати на температуре и падавине.
Саопштила је ово Свјетска метеоролошка организација (СМО). Према подацима СМО, Ел Нињо је периодично загријавање температуре површине мора у централном и источном Тихом океану које обично траје између девет и дванаест мјесеци, преноси "Ројтерс".
Свијет
Револуција на пумпама: Уводи се јефтино гориво?
Јасна промјена је примијећена у екваторијалном Пацифику са наглим порастом температуре површине мора, што указује на велику вјероватноћу Ел Ниња између маја и јула ове године.
"Након периода неутралних услова на почетку године, климатски модели су сада снажно усклађени и види се почетак Ел Ниња, након чега слиједи даље јачање током наредних мјесеци", рекао је Вилфран Муфума Окија, шеф за климатске прогнозе у СМО.
Иако модели указују на потенцијално јак Ел Нињо ове године, СМО додаје да су прогнозе направљене током пролећа обично мање поуздане.
Србија
Србија јача ПВО: Стиже моћни систем?
Додаје се да ће већа сигурност у предвиђања бити могућа након априла.
Овај образац је познат по томе што ремети регионалне климе, потенцијално доносећи појачане падавине у јужном дијелу Јужне Америке, јужним дијеловима САД, дијеловима Рога Африке и централној Азији, док истовремено може изазвати суше у Аустралији, Индонезији и појединим дијеловима јужне Азије, према наводима СМО.
