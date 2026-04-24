Мост у Чесми доноси још једну добробит Бањалучанима

Аутор:АТВ
Становници насеља Чесма ће добити нову линију градског превоза, која ће преко новоизграђеног моста повезивати ово насеље са градским садржајима, потврдили су из Градске управе.
Планирано је, како наводе, да линија саобраћа главном саобраћајницом кроз насеље Чесма, из смјера Мађира, преко новоизграђеног моста до центра града, а о почетку функционисања нове линије и полазака, грађани ће бити информисани.
Познато ко је рањен у пуцњави у БиХ: У питању су браћа
Према њиховим ријечима, од прошлог мјесеца, насеља уз Булевар војводе Степе Степановића повезана су са центром града и даље ка Новој Вароши и Росуљама, јер је линија број 12 из центра града продужена преко градског моста у Булевар Степе Степановића, све до кружне раскрснице на Ребровцу.
"Подсјећемо да је у септембру протекле године повећан број полазака за поједина насеља, као што су Шарговац, Мотике, Петрићевац, Дебељаке, Ново гробље, Горње Рекавице и други. Тако су, на примјер од септембра прошле године поласци из Мотика радним даном и суботом удуплани, односно умјесто сваких сат времена аутобус сада иде на сваких пола сата. Ово повећање полазака значи много и за насеље Петрићевац јер повећан број аутобуса преко Петрићевца, вози до центра града и даље до Обилићева и назад, односно повећан је број полазака на линији 13П Петрићевац - Обилићево", појаснили су надлежни, преноси "Глас Српске".
Ово је особа за којом се трага након пуцњаве у ресторану у Сарајеву
Додају да су поласци са Петрићевца суботом и недељом сада на сваких 30 минута, умјесто на сваких сат времена.
"У насељу Шарговац повећан је број полазака, те аутобус иде на сваких 20 до 30 минута у току дана, а у вечерњим сатима и викендом, сваких пола сата умјесто сат времена", поручили су из Градске управе.
Поред наведених насеља, истичу они, повећање полазака је било и у насељима Дебељаци, на дијелу Старчевице (Тузланска и Улица Дујке Комљеновића), затим поласци за Ново гробље и други поласци, који су у пријеподневним часовима били на сваких сат времена, а сада су на сваких 30 минута.
