Маричић: Нећемо подржати драстично поскупљење гријања

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић, поручио је да овај одбор неће дати сагласност на драстично поскупљење гријања које захтијевају Еко топлане, све док се не утврди стварно стање у овом предузећу.
Маричић је јасно нагласио да је захтјев за поскупљењем од 52 одсто неприхватљив без детаљне анализе финансијског пословања.
"Наш став је да поскупљење, поготово у том износу, нећемо подржати прије него што добијемо цјелокупну документацију везану за финансијско пословање тог јавног предузећа. Желимо да видимо како су радили, да ли је то било транспарентно и у складу са законом, јер је примарна идеја јавно-приватног партнерства била да Град има директну корист", изјавио је Маричић.
Он је најавио да би процес гасификације Бањалуке требао бити завршен за отприлике годину и по дана, што би могло донијети револуцију у систему гријања.
БиХ
Посланику робија због куповине гласова, осуђено још 10 особа
"Очекујемо да ће гасификација трајно ријешити проблем гријања у граду. Сугеришем руководству 'Топлане' да већ крену са припремама за тај енергент, јер ће то смањити загађење, а очекујемо чак и нижу цијену гријања", истакао је Маричић.
Говорећи о грантовима из буџета Града у износу од пет милиона КМ које предузеће тражи сваке године, Маричић предлаже другачији модел који штити јавни интерес. Он наглашава да, ако грађани кроз буџет улажу новац, то треба формализовати кроз докапитализацију предузећа чиме би се повећало учешће Града у капиталу.
"Тренутно је већински власник приватно лице, а ми сматрамо да имовина грађана коју улажемо мора бити адекватно заштићена", рекао је Маричић и осврнуо се на проблем паркирања који ствара велика кашњења у обављању свакодневних обавеза Бањалучана.
"Мислим да ћемо већ на сљедећој скупштини, одборници скупштинске већине предвођени СНСД-ом, подржати проналазак одређеног нивоа средстава како би се изградила гаража у центру града са капацитетима на четири нивоа, која ће да допринесе смањењу недостатка паркинг мјеста. Исто тако, приликом доношења регулационих планова, прије него што се ријеши системски план који треба да ријеши овако једну хаотичну ситуацију, инсистираћемо да сваки грађевински пројекат има што већи број паркинг мјеста", закључио је Маричић
