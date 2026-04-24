Бизнис клуб: Раст еурибора, инфраструктурни пројекти и захтјеви синдиката.

24.04.2026 16:10
'Бизнис клуб' ове суботе o порасту еурибора, инфраструктурним пројектима и захтјевима синдиката.

Истражујемо како ће се раст еурибора одразити на банкарски сектор Републике Српске.

Доносимо причу о изградњи магистралног гасовода Шепак-Нови Град и изградњи кружне раскрснице на Палама.

Разговарамо са Гораном Станковићем, предсједником Савеза синдиката Републике Српске.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Више из рубрике

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

Емисије

Битно: Надарена и натпросјечно интелигентна дјеца

1 д

0
нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Породица Ђурђевић

1 д

0
pr id parla

Емисије

'ПарлАТВмент': Дан града Бањалука

2 д

0
Битно: Енергетска транзиција Западног Балкана

Емисије

Битно: Енергетска транзиција Западног Балкана

2 д

0

  • Најновије

17

37

Дјечак повријеђен у експлозији: Познато у каквом је стању

17

33

Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

17

32

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

17

22

Преминуо мушкарац повријеђен у несрећи у фебруару

17

08

Генијалац шокирао свијет једним изумом: Убацио пећ у гепек и вози за џабе

