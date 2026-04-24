ГрО СНСД Бањалука: Градоначелник бјежи од одговорности и не даје одговор ко је одлучио да посјече врбе

Аутор:АТВ
Коментари:11
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић невјешто се правда суграђанима огорченим због сјече стабала на обали Врбаса, бјежи од одговорности и не даје одговор на питање ко је донио одлуку да врбе буду посјечене, истакли су из бањалучког Градског одбора СНСД-а.
"Градоначелниче, одговорност је ваша. Штета је неповратна. Због чега је наређена гола сјеча врба уз Врбас", упитали су из бањалучког одбора СНСД-а.
Указали су на прање руку од одговорности, закашњелу реакција, штету која се покушава умањити, смјену као представу, као и да план садње не објашњава сјечу.
Указано је како много говори и то што је реаговао тек на притисак јавности, а не на сјечу када се догодила.
У СНСД-у у Бањалуци кажу да Станивуковић није реаговао на вријеме већ на притисак.
"Сјеча није заустављена на вријеме, нити је јавност благовремено обавијештена о ономе што се дешава. Реакција је услиједила тек након што су снимци изашли у јавност и изазвали огорчење грађана. Покушава да умањи штету која је очигледна", истакли су из Градског одбора СНСД-а.
Навели су да градоначелник криви "надзор пројекта", а ријеч је о градском пројекту па је логично да одговорност мора да сноси и градоначелник.
"Градоначелник признаје да је направљен пропуст, али одговорност покушава да пребаци на пројектни надзор. То није прихватљиво, јер је ријеч о градском пројекту за који коначну политичку и институционалну одговорност носи градска власт", навели су из СНСД-а Бањалука.
Смјена надзора се, како су додали, представља као одлучан потез, али не рјешава суштину проблема.
То је, кажу, контрола штете и покушај смиривања јавности а не стварно преузимање одговорности.
"Ако је планирана садња 50 нових стабала, поставља се питање: `Зашто је дошло до хаотичног уклањања постојећих стабала`? Планска садња не смије бити изговор за непланску сјечу", закључили су из бањалучког Градског одбора СНСД-а.
Центар за животну средину објавио је недавно видео из Бањалуке који приказује да је посјечено више од 25 стабала уз Врбас.
