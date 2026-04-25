Потврђене црне слутње о Михаелу Шумахеру?

Најбољи возач Формуле 1 свих времена Михаел Шумахер 29. децембра 2013. године доживио је несрећу док је био на скијању на Алпима у Француској када је пао и ударио главу о камен.
Задобио је тада тешке повреде, а његово здравствено стање је прилична мистерија и мало је информација како је он заправо.
Сада је дио те тајне открио Флавио Бријаторе, који је један од ријетких који и даље може да посјећује славног Нијемца.
Италијан је прије много година сарађивао са Шумахером у Бенетону, гдје је Нијемац освојио титулу свјетског шампиона.
Тренутно Бријаторе обавља функцију савјетника и шефа тима Алпине, а у разговору за "Коријере дела Сера" поменуо је Шумахера.
"Када затворим очи, видим га насмијаног послије побједе. Више волим да га памтим у таквом облику него једноставно лежећег у кревету. Корина и ја и даље често разговарамо", рекао је Бријаторе.
Његове ријечи потврђују оно што се већ дуго сумња. Наиме, да је Шумахер потпуно прикован за кревет и да са свијетом комуницира путем погледа.
