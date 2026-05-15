Netanjahu potvrdio: Izraelska vojska likvidirala glavnog komandanta Hamasa

15.05.2026 22:32

Нетанјаху потврдио: Израелска војска ликвидирала главног команданта Хамаса
Foto: Tanjug/AP

Izrael je izveo precizni napad i ubio Iz al-Din al-Hadada, glavnog vojnog komandanta Hamasa i vođu brigada Iz al-Din al-Kasam.

Uzajedničkom saopštenju premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Kaca navodi se da je el Hadad bio jedan od glavnih “arhitekata” napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Takođe je optužen za učešće u držanju talaca i za odbijanje sprovođenja sporazuma o razoružanju Hamasa i demilitarizaciji Pojasa Gaze, koji je predvodio predsjednik SAD Donald Tramp, prenosi Mondo.

Izraelski bezbjednosni zvaničnici kažu da je operacija bila uspješna i da je el-Hadad ubijen u napadu. Hamas se još nije oglasio povodom incidenta.

Izrael redovno izvodi slične precizne napade, tvrdeći da ciljaju članove Hamasa ili neposredne prijetnje njegovim snagama, koje kontrolišu više od polovine razorenog pojasa, piše Si-en-en.

