Iračanin planirao krvoproliće po Evropi i SAD

Iračanin Mohamed Bakar Sad Davud Al-Sadi uhapšen je u SAD pod optužbom da je planirao seriju terorističkih napada u Evropi i Americi, uključujući napade na Jevreje, sinagoge i američke institucije.

Al-Sadi se sumnjičio za planiranje najmanje 18 terorističkih napada u Evropi kao odmazdu za američki rat u Iranu, uključujući bacanje zapaljive bombe na banku u Amsterdamu i napad nožem na Jevreje u Londonu.

Prema optužnici koja je danas otpečaćena pred saveznim sudom na Menhetnu, Al-Sadi je pokušao da izvede napad na sinagogu u Njujorku prošlog mjeseca i dao je tajnom policijskom agentu fotografije i mape jevrejskih centara u Los Anđelesu i Skotsdejlu u saveznoj američkoj državi Arizona, koje je planirao da gađa, prenosi AP.

Takođe se tereti da je učestvovao u dva nedavna napada u Kanadi - napadu na sinagogu i pucnjavi na konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Torontu u martu, prenosi Tanjug.

Al-Sadi je optužen za zavjeru radi pružanja materijalne podrške grupi Kata’ib Hezbolah, iračkoj šiitskoj militantnoj grupi koju podržava Iran, kao i Iranskom korpusu Islamske revolucionarne garde, koje je američka vlada označila kao strane terorističke organizacije.

Takođe je optužen za zavjeru i pružanje materijalne podrške terorističkim delima, kao i za zaveru radi bombardovanja javnih mesta.