U pogrebnom preduzeću oskrnavljeno preko 200 tijela: Porodice u urnama dobijale cement

Suvlasnica pogrebnog preduzeća "Povratak prirodi" na jugu američke savezne države Kolorado, Keri Holford, osuđena je na 30 godina zatvora zbog skrnavljenja gotovo 200 tijela i falsifikovanja dokumenata.

Sve se otkrilo nakon što su u njenom objektu pronađeni nepropisno čuvani posmrtni ostaci, čime je okončan, kako je ocijenio sudija, "veoma emotivan" proces.

Republika Srpska Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije uputio saučešće Dodiku

U objektu kojim je upravljala, tijela su držana u neadekvatnim uslovima i ostavljana da se raspadaju, dok su porodicama predavani pogrešni ili pomiješani kremirani ostaci, a u pojedinim slučajevima i materijali koji nisu ljudski pepeo.

Presuda predstavlja poslednju u nizu izricanja kazni po glavnim optužbama protiv Keri i njenog bivšeg supruga Džona Holforda, prenio je CBS njuz.

Keri Holford (49) suočavala se sa kaznom od 25 do 35 godina zatvora nakon što je u decembru priznala krivicu za gotovo 200 tačaka optužnice za skrnavljenje leša i jednu tačku falsifikovanja državnog dokumenta.

Ona je ranije osuđena na 18 godina zatvora na saveznom nivou i obavezana da plati više od milion dolara odštete.

Ova kazna će se djelimično poklapati sa saveznom, što znači da će dio kazne izdržavati istovremeno, a potom ostatak u državnom zatvoru Kolorada.

Društvo Dječaku Viktoru koji je heklanjem oduševio Srbiju učinjena velika nepravda

Džon Holford je osuđen na 20 godina zatvora na saveznom nivou i 40 godina po državnoj optužnici.

Sudija Bentli naveo je da Keri Holford vidi kao "manje dominantnu osobu" i "onu koja je bila uvučena u sve to", dok su njeni advokati tvrdili da je bila žrtva zlostavljanja.

Tanja Vilson, ćerka jedne od preminulih, navela je da je vjerovala da je njena majka sahranjena na mjestu koje je željela, ali da je zapravo ležala na podu objekta u Penrouzu, izložena insektima.

Vilson je navela da je pepeo njene majke, za koji se vjerovalo da je autentičan, rasut u blizini Havaja, ali da se kasnije ispostavilo da je verovatno riječ o prašini cementa.

Scena Šta je zapravo na novom intimnom snimku Dare Bubamare

Istraga je pokrenuta u oktobru 2023. nakon prijave neprijatnog mirisa, kada su istražioci pronašli najmanje 190 nepropisno čuvanih tijela, kao i kremirane ostatke nepoznatog broja osoba.

Par je uhapšen u Oklahomi u novembru iste godine nakon bjekstva iz države.

Objekat pogrebnog preduzeća srušen je 2024. godine nakon što je proglašen za lokaciju toksičnog otpada.

Porodice žrtava posebno su isticale neizvjesnost u vezi sa sudbinom posmrtnih ostataka svojih najbližih.

Savjeti Trik za blistavo čiste prozore: Potreban vam je samo omekšivač

Tokom istrage mnogima je saopšteno da urne koje su dobili ne sadrže ostatke njihovih srodnika, već drugih osoba ili čak mješavine, a u pojedinim slučajevima čak i cement.

(Tanjug)