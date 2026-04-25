Lidl već završen, u BiH niče gigantska šoping zona

Izgradnja jedne od najvećih šoping zona u Bosni i Hercegovini, smještene na ulazu u Zenicu iz pravca Sarajeva, odvija se punom parom.

Zona “Zenica Jug” zamišljena je kao nova rekreativno-turistička i trgovačka destinacija koja se gradi od nule i značajno mijenja izgled južnog ulaza u grad.

Kako prenosi "BiznisInfo.ba", prvi objekat već je izgrađen, a riječ je o marketu kompanije Lidl BH. Trenutno se radi na uređenju parkinga i okolnog prostora.

Zona “Zenica Jug” prostire se na oko 351.000 kvadratnih metara, što je čini jednom od najvećih poslovno-rekreativnih zona u državi.

Prema dostupnim informacijama, postoji interes i drugih investitora, što bi moglo donijeti dodatne sadržaje i otvoriti stotine novih radnih mjesta.

Zahvaljujući poziciji uz autoput, zona ima potencijal da privuče i putnike koji koriste Koridor 5C, najprometniji saobraćajni pravac u BiH.