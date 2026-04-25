Lidl već završen, u BiH niče gigantska šoping zona

25.04.2026 11:37

Шопинг зона у Зеници
Izgradnja jedne od najvećih šoping zona u Bosni i Hercegovini, smještene na ulazu u Zenicu iz pravca Sarajeva, odvija se punom parom.

Zona “Zenica Jug” zamišljena je kao nova rekreativno-turistička i trgovačka destinacija koja se gradi od nule i značajno mijenja izgled južnog ulaza u grad.

Несрећа у Сарајеву

Hronika

Auto smrskan: Dvoje povrijeđenih u novoj teškoj nesreći

Kako prenosi "BiznisInfo.ba", prvi objekat već je izgrađen, a riječ je o marketu kompanije Lidl BH. Trenutno se radi na uređenju parkinga i okolnog prostora.

Zona “Zenica Jug” prostire se na oko 351.000 kvadratnih metara, što je čini jednom od najvećih poslovno-rekreativnih zona u državi.

Пуцњава у Сарајеву

Hronika

Poznato stanje braće ranjene u restoranu u BiH

Prema dostupnim informacijama, postoji interes i drugih investitora, što bi moglo donijeti dodatne sadržaje i otvoriti stotine novih radnih mjesta.

Zahvaljujući poziciji uz autoput, zona ima potencijal da privuče i putnike koji koriste Koridor 5C, najprometniji saobraćajni pravac u BiH.

Više iz rubrike

Просјечна плата им је око 7.000 евра и траже раднике

Ekonomija

Prosječna plata im je oko 7.000 evra i traže radnike

13 h

0
Паре

Ekonomija

Evro mijenja izgled: Stižu nove novčanice, evo koja odlazi u istoriju

13 h

0
Колико сада кошта столица на свадбама

Ekonomija

Koliko sada košta stolica na svadbama

15 h

0
Заставица са логом и натписом Електропривреда Републике Српске, постављена на столу поред микрофона АТВ-а.

Ekonomija

ERS ostaje stabilan uprkos izazovima

16 h

0

  • Najnovije

12

05

Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije uputio saučešće Dodiku

12

04

Dječaku Viktoru koji je heklanjem oduševio Srbiju učinjena velika nepravda

11

56

Šta je zapravo na novom intimnom snimku Dare Bubamare

11

52

Trik za blistavo čiste prozore: Potreban vam je samo omekšivač

11

43

Senad Ramulj sam čuva hiljadu ovaca

