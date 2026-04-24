Koliko sada košta stolica na svadbama

ATV
24.04.2026 20:45

Колико сада кошта столица на свадбама
Cijene svadbenih stolica u salonima širom Hercegovine bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu, a trenutno se najčešće kreću od oko 65 KM pa naviše.

To potvrđuje predsjednik Udruženja vlasnika svadbenih salona Zapadnohercegovačkog kantona i Turističkog klastera Hercegovina, Stjepan Primorac, ističući da je riječ o trendu koji zahvata većinu objekata, dok su luksuzniji saloni zabilježili i veća poskupljenja, piše "Hercegovina.info".

Prema njegovim riječima, prosječno povećanje cijena iznosi oko pet maraka, s tim da su pojedini skuplji saloni podigli cijene i iznad tog iznosa.

"Donja granica kakva je ranije postojala više praktično ne postoji, pa se cijene sada formiraju u višem rasponu nego ranije", naveo je on.

Primorac navodi kako je danas teško pronaći ponudu ispod 65 KM, dok se cijene u prestižnijim salonima kreću i između 80 i 85 KM po stolici. Takav rast, kaže, rezultat je opšteg povećanja troškova poslovanja.

"Pored cijena, otvoreno je i pitanje primjene zabrane pušenja u zatvorenim prostorima. Iako neki vlasnici poštuju ovu mjeru, dio salona i dalje dopušta pušenje kako ne bi izgubio goste, što ukazuje na neujednačenu praksu u sektoru", kaže on.

Govoreći o reakcijama mladenaca, Primorac ističe da su oni svjesni rasta cijena, ali da ukupni troškovi organizacije svadbe sve više opterećuju njihov budžet.

"Nije problem samo u cijeni stolice, već i u drugim izdacima poput muzike, snimanja i dodatnih usluga, zbog čega organizacija svadbe postaje značajan finansijski izazov", navodi on.

