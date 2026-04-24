Petrović: Zatraženo povećanje cijene proizvedene električne energije

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da su proizvodna preduzeća tražila povećanje cijene proizvedene električne energije, ali da se tim zahtjevima pristupa oprezno kako ne bi bio ugrožen ukupan energetski sistem.

Petrović je rekao da je ove godine povećana cijena električne energije za Termoelektranu "Ugljevik" za 10 evra, odnosno oko 14 odsto, čime su povećani njihovi prihodi, ali da se uprkos tome očekuje negativno poslovanje u ovoj godini.

On je dodao da nije bilo povećanja cijene električne energije za Termoelektranu "Gacko" jer je to preduzeće poslovalo pozitivno, iako je zbog kapitalnog remonta bilo 68 dana van mreže.

"Kada je riječ o hidroelektranama, zahtjevi za povećanje cijene su postojali, uključujući `Hidroelektrane na Drini` i `Hidroelektrane na Trebišnjici`, ali mi to nismo mogli da prihvatimo jer bismo napravili još veći debalans u Matičnom preduzeću i Vladi i ugrozili cijeli sistem", rekao je Petrović na konferenciji za novinare u Trebinju.

Prema njegovim riječima, trenutne cijene električne energije iz hidrosektora iznose oko 20 evra za "Hidroelektrane na Drini", oko 32 evra za Hidroelektranu "Bočac", te oko 30 evra za "Hidroelektrane na Trebišnjici".

"U prošloj godini cijena u HE na Drini je bila oko 32 evra, u `Bočcu` oko 50 evra, a u HET-u je bila oko 35 evra. Razlog promjena cijena je zato što su ostvarili manju proizvodnju, a mi smo im povećali cijenu proizvedene energije, ali to nismo fakturisali građanima", rekao je Petrović, prenosi "Srna".

On je pojasnio da su dogovorili promjenu cijena, jer su željeli da ta preduzeća funkcionišu i sa smanjenom proizvodnjom.

Petrović je dodao da razlike u cijenama postoje jer sva proizvedena energija nema istu tržišnu vrijednost, kao i da protočne elektrane nemaju mogućnost izbora vremena proizvodnje za razliku od akumulacionih.