Održan treći Dijalog: Napredak u oblasti upravljanja javnim finansijama

U saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH održan je treći sastanak Dijaloga u oblasti upravljanja javnim finansijama, u okviru redovnog godišnjeg procesa saradnje institucija u zemlji i Evropske unije, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

U okviru sastanka na kojem su učestvovali predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske razmatran je napredak u sprovođenju Strategije za period 2021–2025, kao i aktivnosti na izradi novog strateškog dokumenta.

Učesnici su izvršili pregled trenutnog stanja i napretka ostvarenog nakon drugog dijaloga, sa fokusom na implementaciju preporuka iz prethodnog ciklusa.

Posebno su istaknuti pomaci i sprovedene reforme u oblasti programskog budžetiranja, razvoju srednjoročnog budžetskog okvira, upravljanja javnim investicijama, kao i u oblasti nadzora i upravljanja javnih preduzeća.

Naglašena je važnost održavanja strukturiranog i redovnog dijaloga kao ključnog mehanizma za efikasnu koordinaciju, jačanje saradnje i razmjenu o prioritetima u oblasti javnih finansija, uz zajedničku posvećenost daljem unapređenju oblasti u skladu sa evropskim standardima.

Zaključeno je da će se saradnja u okviru dijaloga iz oblasti upravljanja javnim finansijama nastaviti, uz zajedničku posvećenost daljem unapređenju sistema javnih finansija u skladu sa evropskim standardima.