ERS ostaje stabilan uprkos izazovima

Elektroprivreda Republike Srpske (ERS) prošlu godinu završila je sa gubitkom od oko 56 miliona KM zbog loše proizvodnje, skupog uvoza struje i nepovoljnih uslova poput nedostatka vode i uglja.

Iako je sistem opterećen dugovima i problemima u termoelektranama, struja neće poskupjeti, a najavljuju se dalja ulaganja i stabilizacija poslovanja.

"Izuzetno težak period je iza nas", kaže prvi energo-čovjek u Srpskoj. Nije bilo dovoljno vode, falilo je uglja, cijena struje je bila niska, a uvoz skup, nabraja Luka Petrović.

"Naše izlazne cijene prema građanima i privredi nisu se mijenjale, dok su ulazne cijene, nabavka nedostajuće energije zbog loše hidrologije i manje proizvodnje u dvije termoelektrane doprinijele da imamo veće rashode na nabavku energije. Time se, naravno, kada se sabere ono što smo kupili i ono što smo prodali, ostvario ovaj minus u našem cijelom sistemu", rekao je generalni direktor ERS-a Luka Petrović.

Loša proizvodnja dovela je do debelog minusa, a on dalje do dugovanja. Kasa ERS-a odavno nije bila praznija, ali do poskupljenja struje ove godine neće doći, obećavaju čelnici. Bilo je i kredita.

"Mi smo u toku prošle godine povukli ukupno 148 miliona maraka kredita, a u toku godine smo vratili 32.658.000 maraka. Stanje naših obaveza po kreditima na dan 31. 12. 2025. godine iznosi 166.486.292 KM", istakao je izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove ERS-a Rodoljub Topić.

Najviše muke cijelom sistemu zadali su problemi u RiTE Ugljevik. ERS je ovom preduzeću avansno uplatio 65 miliona maraka od početka ove godine, iako tamo nije bilo proizvodnje. Prošlogodišnja proizvodnja u obje termoelektrane nije bila na zavidnom nivou.

"TE Gacko je bila prilično stabilna, ali sa veoma malom snagom i sa ogromnom potrošnjom mazuta. TE Ugljevik je u više navrata ostajala bez uglja i u toku godine je, iz razloga nedostatka uglja, bila van pogona 34 dana", rekao je izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a Ivan Koprivica.

Na sve ovo, potrošnja struje u Srpskoj samo raste.

"Otprilike za 150 gigavat-sati povećan je konzum Republike Srpske u posljednje tri godine, naročito na javnom snabdijevanju. To vam je polovina HE Bočac", naglasio je izvršni direktor za snabdijevanje u ERS-u Zoran Vuković.

Na redovnoj pres-konferenciji ERS-a čulo se da se sistem ne može osloniti isključivo na obnovljive izvore, zato će se nastaviti ulagati u dvije termoelektrane. Navedeno je i da je urađena dokapitalizacija „Elektrokrajine“. Ova godina je počela mnogo bolje nego prošla. U cijelom energo-sistemu Srpske trenutno je 8.840 zaposlenih, što je za hiljadu manje nego 2019. godine, a novih zapošljavanja neće biti, poručuju čelnici.