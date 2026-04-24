Stručnjaci upozoravaju, novi klimatski fenomen stiže već od maja

24.04.2026 19:18

Стручњаци упозоравају, нови климатски феномен стиже већ од маја
Već od maja očekuje se povratak novog klimatskog fenomena poznatog kao El Ninjo, što značajno može uticati na temperature i padavine.

Saopštila je ovo Svjetska meteorološka organizacija (SMO). Prema podacima SMO, El Ninjo je periodično zagrijavanje temperature površine mora u centralnom i istočnom Tihom okeanu koje obično traje između devet i dvanaest mjeseci, prenosi "Rojters".

Jasna promjena je primijećena u ekvatorijalnom Pacifiku sa naglim porastom temperature površine mora, što ukazuje na veliku vjerovatnoću El Ninja između maja i jula ove godine.

"Nakon perioda neutralnih uslova na početku godine, klimatski modeli su sada snažno usklađeni i vidi se početak El Ninja, nakon čega slijedi dalje jačanje tokom narednih mjeseci", rekao je Vilfran Mufuma Okija, šef za klimatske prognoze u SMO.

Manje pouzdane proljećne prognoze

Iako modeli ukazuju na potencijalno jak El Ninjo ove godine, SMO dodaje da su prognoze napravljene tokom proleća obično manje pouzdane.

Dodaje se da će veća sigurnost u predviđanja biti moguća nakon aprila.

Ovaj obrazac je poznat po tome što remeti regionalne klime, potencijalno donoseći pojačane padavine u južnom dijelu Južne Amerike, južnim dijelovima SAD, dijelovima Roga Afrike i centralnoj Aziji, dok istovremeno može izazvati suše u Australiji, Indoneziji i pojedinim dijelovima južne Azije, prema navodima SMO.

