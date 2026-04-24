Stručnjaci upozoravaju, novi klimatski fenomen stiže već od maja

Već od maja očekuje se povratak novog klimatskog fenomena poznatog kao El Ninjo, što značajno može uticati na temperature i padavine.
Saopštila je ovo Svjetska meteorološka organizacija (SMO). Prema podacima SMO, El Ninjo je periodično zagrijavanje temperature površine mora u centralnom i istočnom Tihom okeanu koje obično traje između devet i dvanaest mjeseci, prenosi "Rojters".
Jasna promjena je primijećena u ekvatorijalnom Pacifiku sa naglim porastom temperature površine mora, što ukazuje na veliku vjerovatnoću El Ninja između maja i jula ove godine.
"Nakon perioda neutralnih uslova na početku godine, klimatski modeli su sada snažno usklađeni i vidi se početak El Ninja, nakon čega slijedi dalje jačanje tokom narednih mjeseci", rekao je Vilfran Mufuma Okija, šef za klimatske prognoze u SMO.
Iako modeli ukazuju na potencijalno jak El Ninjo ove godine, SMO dodaje da su prognoze napravljene tokom proleća obično manje pouzdane.
Dodaje se da će veća sigurnost u predviđanja biti moguća nakon aprila.
Ovaj obrazac je poznat po tome što remeti regionalne klime, potencijalno donoseći pojačane padavine u južnom dijelu Južne Amerike, južnim dijelovima SAD, dijelovima Roga Afrike i centralnoj Aziji, dok istovremeno može izazvati suše u Australiji, Indoneziji i pojedinim dijelovima južne Azije, prema navodima SMO.
