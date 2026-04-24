Milionera ubili slonovi dok je lovio dujkere

Američkog milionera, vlasnika vinograda u Kaliforniji i lovca na krupnu divljač, Ernija Dosioa (75) ubilo je krdo slonova u centralnom Gabonu tokom lova na šumske antilope prošle nedjelje.

Dosio je pregažen do smrti dok je u gustoj šumi Gabona lovio zajedno sa još jednim profesionalnim lovcem, koji je teško povrijeđen u istom napadu slonova.

Scena Tuga u domu Milice Dabović: Treba izdržati bol

Oni su bili u potrazi za neuhvatljivom vrstom antilope - žutoleđim dujkerom, prenosi "Dejli mejl".

Penzionisani lovac u Kejptaunu koji poznaje Dosioa, rekao je da "Erni lovi otkako je mogao da drži pušku".

"Dok su bili u šumi, Erni i njegov profesionalni lovac pratilac iznenadili su pet šumskih slonica sa mladunčetom. Osjetile su se ugroženo i odmah su ih napale. Radije ne bih ulazio u detalje, ali je sigurno da je smrt bila brza", izjavio je lovac.

Millionaire US big-game hunter TRAMPLED to DEATH by five elephants during safari



Ernie Dosio, 75, was killed after walking into herd while tracking antelope in dense Gabon jungle, with elephants charging and trampling him instantly



Erni Dosio je važio za poznatog i popularnog lovca u SAD i Africi, navodi "Dejli mejl".

Tokom svoje lovačke karijere, Dosio je lovio slonove, leoparde, nosoroge, bivole i lavove širom Afrike, a u SAD skoro sve vrste divljih jelena.

Afrički slonovi su najveći živi sisari, a ženke mogu biti visoke 3.6 metara i teške skoro četiri tone i mogu trčati brzinom do 40 kilometara na čas.

BiH Usvojena informacija: Ko je sve dobio naknadu od 1.000 KM

Gabon je poznat kao dom preostalih 60 odsto šumskih slonova na svijetu.

Oko 50.000 slonova je skriveno duboko u gustim šumama te zemlje.

Žutoleđeg dujkera, rijetku vrstu antilope, prvi put je 1815. godine otkrio engleski botaničar.

Zbog svoje stidljive prirode, žutoleđi dujkeri su prilično teško uočljivi i teško ih je proučavati, zbog čega precizne brojke o njihovoj populaciji nisu uvijek dostupne.