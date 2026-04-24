Milionera ubili slonovi dok je lovio dujkere

Autor:ATV
Komentari:0
Američkog milionera, vlasnika vinograda u Kaliforniji i lovca na krupnu divljač, Ernija Dosioa (75) ubilo je krdo slonova u centralnom Gabonu tokom lova na šumske antilope prošle nedjelje.
Dosio je pregažen do smrti dok je u gustoj šumi Gabona lovio zajedno sa još jednim profesionalnim lovcem, koji je teško povrijeđen u istom napadu slonova.
Scena
Oni su bili u potrazi za neuhvatljivom vrstom antilope - žutoleđim dujkerom, prenosi "Dejli mejl".
Penzionisani lovac u Kejptaunu koji poznaje Dosioa, rekao je da "Erni lovi otkako je mogao da drži pušku".
"Dok su bili u šumi, Erni i njegov profesionalni lovac pratilac iznenadili su pet šumskih slonica sa mladunčetom. Osjetile su se ugroženo i odmah su ih napale. Radije ne bih ulazio u detalje, ali je sigurno da je smrt bila brza", izjavio je lovac.
Millionaire US big-game hunter TRAMPLED to DEATH by five elephants during safari— RT (@RT_com) April 24, 2026
Ernie Dosio, 75, was killed after walking into herd while tracking antelope in dense Gabon jungle, with elephants charging and trampling him instantly
He leaves behind a home full of trophies pic.twitter.com/C9Hx30jIBM
Erni Dosio je važio za poznatog i popularnog lovca u SAD i Africi, navodi "Dejli mejl".
Tokom svoje lovačke karijere, Dosio je lovio slonove, leoparde, nosoroge, bivole i lavove širom Afrike, a u SAD skoro sve vrste divljih jelena.
Afrički slonovi su najveći živi sisari, a ženke mogu biti visoke 3.6 metara i teške skoro četiri tone i mogu trčati brzinom do 40 kilometara na čas.
BiH
Gabon je poznat kao dom preostalih 60 odsto šumskih slonova na svijetu.
Oko 50.000 slonova je skriveno duboko u gustim šumama te zemlje.
Žutoleđeg dujkera, rijetku vrstu antilope, prvi put je 1815. godine otkrio engleski botaničar.
Zbog svoje stidljive prirode, žutoleđi dujkeri su prilično teško uočljivi i teško ih je proučavati, zbog čega precizne brojke o njihovoj populaciji nisu uvijek dostupne.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
17
37
17
33
17
32
17
22
17
08
Trenutno na programu