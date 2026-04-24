Evro mijenja izgled: Stižu nove novčanice, evo koja odlazi u istoriju

Približava se važan trenutak u procesu koji će dovesti do novog izgleda evro novčanica.

Krajem aprila ove godine ističe rok međunarodnog konkursa za dizajn buduće serije, čime počinje ključna faza promjene koja će u narednim godinama biti vidljiva u svakodnevnom životu građana širom Evrope.

Promjena ima za cilj da osvježi izgled novčanica poslije više od dvije decenije od njihovog uvođenja, uz zadržavanje visokih standarda bezbjednosti, dostupnosti i ekološke održivosti.

Evro je u opticaj ušao 1. januara 2002. godine, a prva veća promjena uslijedila je sa serijom „Evropa“, koja se postepeno uvodi od 2013. godine, sa unapređenim materijalima i zaštitom od falsifikovanja. Sada se ide korak dalje.

Još 2021. godine najavljeno je da će dizajn biti modernizovan kako bi novčanice bolje odražavale savremeni evropski identitet. Ideja nije samo estetska; cilj je da novac bude simbol zajedničkih vrijednosti i raznolikosti zemalja.

Nova serija zadržaće šest apoena, od pet do 200 evra, dok se novčanica od 500 evra, koja je već povučena zbog bezbjednosnih razloga i rijetke upotrebe, neće vraćati u opticaj.

Kada je riječ o izgledu, izdvojene su dvije tematske cjeline: evropska kultura te rijeke i ptice. Dizajneri koji učestvuju na konkursu imaju zadatak da kroz ove motive predstave ideje koje su prepoznatljive, funkcionalne i vizuelno upečatljive.

Nakon zatvaranja konkursa, nezavisni stručni žiri odabraće do deset najboljih rješenja, koja će potom razmatrati Upravni savjet Evropske centralne banke. Tokom 2026. godine planirano je i uključivanje građana kroz javne konsultacije.

Konačna odluka o izgledu novih novčanica očekuje se do kraja godine. Tek nakon toga biće poznato kada počinje njihova proizvodnja, dok će za ulazak u opticaj biti potrebno još nekoliko godina. Iako promjene neće biti trenutne, proces je već u toku, a novi izgled evra označiće sljedeće poglavlje u njegovoj istoriji, prenosi Danas.rs.