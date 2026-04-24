Evro mijenja izgled: Stižu nove novčanice, evo koja odlazi u istoriju

24.04.2026 22:26

Foto: Unsplash

Približava se važan trenutak u procesu koji će dovesti do novog izgleda evro novčanica.

Krajem aprila ove godine ističe rok međunarodnog konkursa za dizajn buduće serije, čime počinje ključna faza promjene koja će u narednim godinama biti vidljiva u svakodnevnom životu građana širom Evrope.

Promjena ima za cilj da osvježi izgled novčanica poslije više od dvije decenije od njihovog uvođenja, uz zadržavanje visokih standarda bezbjednosti, dostupnosti i ekološke održivosti.

Evro je u opticaj ušao 1. januara 2002. godine, a prva veća promjena uslijedila je sa serijom „Evropa“, koja se postepeno uvodi od 2013. godine, sa unapređenim materijalima i zaštitom od falsifikovanja. Sada se ide korak dalje.

Još 2021. godine najavljeno je da će dizajn biti modernizovan kako bi novčanice bolje odražavale savremeni evropski identitet. Ideja nije samo estetska; cilj je da novac bude simbol zajedničkih vrijednosti i raznolikosti zemalja.

Nova serija zadržaće šest apoena, od pet do 200 evra, dok se novčanica od 500 evra, koja je već povučena zbog bezbjednosnih razloga i rijetke upotrebe, neće vraćati u opticaj.

Мост у Чесми

Banja Luka

Most u Česmi donosi još jednu dobrobit Banjalučanima

Kada je riječ o izgledu, izdvojene su dvije tematske cjeline: evropska kultura te rijeke i ptice. Dizajneri koji učestvuju na konkursu imaju zadatak da kroz ove motive predstave ideje koje su prepoznatljive, funkcionalne i vizuelno upečatljive.

Nakon zatvaranja konkursa, nezavisni stručni žiri odabraće do deset najboljih rješenja, koja će potom razmatrati Upravni savjet Evropske centralne banke. Tokom 2026. godine planirano je i uključivanje građana kroz javne konsultacije.

Konačna odluka o izgledu novih novčanica očekuje se do kraja godine. Tek nakon toga biće poznato kada počinje njihova proizvodnja, dok će za ulazak u opticaj biti potrebno još nekoliko godina. Iako promjene neće biti trenutne, proces je već u toku, a novi izgled evra označiće sljedeće poglavlje u njegovoj istoriji, prenosi Danas.rs.

Pročitajte više

Мост у Чесми

Banja Luka

Most u Česmi donosi još jednu dobrobit Banjalučanima

1 h

0
Пуцњава у ресторану у Сарајеву

Hronika

Poznato ko je ranjen u pucnjavi u BiH: U pitanju su braća

1 h

0
Амер Инајетовић

Hronika

Ovo je osoba za kojom se traga nakon pucnjave u restoranu u Sarajevu

1 h

0
Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

Društvo

Sutra je prepodobni Vasilije: Uradite jednu stvar za mir u kući i oprost grijehova

1 h

0

Više iz rubrike

Колико сада кошта столица на свадбама

Ekonomija

Koliko sada košta stolica na svadbama

3 h

0
Заставица са логом и натписом Електропривреда Републике Српске, постављена на столу поред микрофона АТВ-а.

Ekonomija

ERS ostaje stabilan uprkos izazovima

4 h

0
Петровић: Затражено повећање цијене произведене електричне енергије

Ekonomija

Petrović: Zatraženo povećanje cijene proizvedene električne energije

6 h

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Ekonomija

Građanima Srpske jeftinije gorivo na još četiri pumpe

8 h

0

  • Najnovije

23

08

Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

23

05

Putin dobio upozorenje: Čeka te 1917. godina

22

58

Prosječna plata im je oko 7.000 evra i traže radnike

22

52

I to je moguće: BiH proglašena najpopularnijom u Evropi

22

49

Spremite se za spektakl: Evo kako izgleda raspored za plej-of Evrolige

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner