Sutra je prepodobni Vasilije: Uradite jednu stvar za mir u kući i oprost grijehova

Ovaj veliki svetitelj se još kao sasvim mlad zamonašio, a njegov život bio je ispunjen stradanjem za vjeru i pravoslavlje.

„Vasilije blaženi živio je u vrijeme cara Lava Isavrijana ikonoborca. Još kao mlad postade monah i učenik prepodobnog Prokopija Dekapolita, i dobro se podvizavajući on upražnjavaše najviše podvige. A zatim junački ustade protiv ikonoboraca u zaštitu poštovanja svetih ikona.

Zbog toga bi uhvaćen i mnogo mučen. Ali on ne uzmaknu, nego propovjedaše istinu pravoslavlja do smrti. Sapodvižnik mu u tome biješe božanstveni Prokopije Dekapolit.

Ikonoborci strugaše Svetom Vasiliju cijelo tijelo i vrat, pa ga baciše u tamnicu. A kada umre Lav Isavrjanin, svetitelj bi oslobođen tamnice i opet produži pređašnji podvižnički život.

I mnoge griješnike pobudi na pokajanje svojom propovjeđu i svojim primjerom, a mnoge zlovjerne povrati pravoslavnoj vjeri. Pošto tako provede život, blaženi Vasilije radujući se i blagodareći otide ka Gospodu, koga izmlada biješe zavolio”, navodi se na sajtu SPC-a.

Svim pravoslavnim vjernicima se savjetuje da slobodno vrijeme posvete posjeti crkvi kako bi se pomolili za sebe i svoje bližnje. Prema narodnim vjerovanjima, na sutrašnji praznik trebalo bi izbjegavati svađe i loše misli, te kroz istinsko pokajanje zatražiti oprost za učinjene grijehe, prenosi Kurir.