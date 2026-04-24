Moj brate, koliko sam ih zakopao: Šok poruke nakon ubistva Ilije Krstića

Pripadnici škaljarskog klana, prema sumnjama crnogorskih istražitelja, ubili su Iliju Krstića iz Leskovca, njegovo tijelo zapalili i zakopali u temelje kule u Kotoru jer su sumnjali da je bio plaćen da ubije visokopozicioniranog pripadnika njihovog klana Marka Ljubišu Kana.

Jedan od ključnih dokaza protiv osumnjičenih, prema dokumentima tužilaštva, je presretnuta Skaj komunikacija u kojoj su osumnjičeni navodno razmjenjivali fotografije i poruke o zločinima, ali i svjedočenje ubijenog pripadnika škaljarskog klana Edmonda Mustafe u tužilaštvu prije likvidacije.

Region

"Mustafa je u tužilaštvu svjedočio da su pripadnici klana po naredbi pokojnog Alana Kožara mučili Iliju Krstića i od njega iznudili informacije da Željko Bulatović i Marko Sjekloća sa kojima se družio, pripremaju da ubiju Marka Ljubišu Kana. Ispričao je da je Kožar odlučio da ih Predrag Đuričković, koji ih je poznavao namami da dođu na planinu Sutorman u Opštini Bar, gde su ih sačekali ostali, iznudili im informacije i ubili ih, a posmrtne ostatke sakrili na nepoznatoj lokaciji na istoj planini", otkrio je izvor i naveo da je prethodno ubijen i Krstić, prenosi "Kurir".

Tijelo Leskovčanina, podsjetimo pronađeno je 19. maja prošle godine, kada je u tvrđavi Grabovac kod Kotora izbio požar.

Istražioci su odmah posumnjali da je podmetnut, a tokom uviđaja u rezervoaru za vodu koji je bio zazidan, pronađene su nagorjele kosti.

"Istragom je utvrđeno da je uzrok smrti projektil ispaljen u glavu, a da je tijelo bilo zapaljeno, ali ne u požaru tokom kog je otkriveno, već da je riječ o namjernom spaljivanju tijela koje se dogodilo ranije, najvjerovatnije u prostorijama tvrđave, nakon čega su nesagorjeli ostaci tijela i drveta kroz šaht ubačeni u rezervoar za vodu u tvrđavi, koji je potom zazidan", otkrio je izvor iz istrage.

Da je riječ o Iliji Krstiću iz Leskovca, nesumnjivo je utvrđeno tek u februaru ove godine, kada su stigli nalazi upoređivanja DNK sa biološkim materijalom njegove majke. Ona je navodno istražiocima rekla da joj je sin 2017. otišao u Crnu Goru da živi i radi. Prema do sada prikupljenim podacima, sumnja se da je on namamljen a potom ubijen sredinom 2019.

Iz presretnute komunikacije između osumnjičenih Lazara Klakora i Tripa Ivovića, proizilazi da su u decembru 2020. razmišljali da iskopaju njegovo tijelo i unište ga, jer su sumnjali da Mile Radulović Kapetan, visokopozicionirani škaljarac namjerava da bude svjedok saradnik. Međutim, ono što nisu znali jeste da su Radulovića po nalogu Zvicera u to vrijeme oteli Veljko Belivuk i Marko Miljković, a potom ga i ubili.

Klakor: Da ga je iskopati i stuć macolom brate. Poću ja u utorak i iskopati ga i stuć u pepeo. E brate poću gore i izbaciti ga i onda smo mirni. Da ti se raspao brate? Eto vidjeću brate, kuku što me snađe je..m ti, ubiću se u Spuž ne idem. Krv mu je..m, dijete mu je..m u grob, poludio sam. A gdje ću ja kukavac. Ne mrdam brate, mogu me drati, negiram sve. Jer ako uteknem, kriv sam. A gdjeću ja kukavac. Samo među nama brate, nema više priče. Utorak sam ja gore. Sad sam se fantomom čuo, utorak on nestaje. Nećemo se kockati".

Međutim, dan kasnije ipak su odlučili da ne premještaju tijelo i da čekaju "dalja uputstva".

Klakor: Ne znam brate šta da ti kažem. Eto ako se završio ova agonija da ostanemo svi živi i da ne robijamo, pa ćemo vidjeti, ne znam šta da ti kažem. Sad je gore puno vode ono, znaš, sve. Je..no će biti, no dobro, ronićemo.

Nekoliko mjeseci kasnije, ponovo su razgovarali o posmrtnim ostacima Ilije Krstića i tome da ih premjeste.

Klakor: A gdje ću s njima srećo, kako ću ih sakriti. Kako to konzervisati, kako to sakriti da to ne stoji tu. Ako ko nađe, 40 godina robije! Trkač piše da će general biti svjedok saradnik izgleda. Oću li poć onog brate iskopati i stuć ga sa macom u pepeo i onda smo mirni. Javi brate da te ne nagrdi.

Osumnjičeni Tripo Ivović objašnjava Jankoviću da je možda dezinformacija da će Radulović da bude svjedok saradnik, jer ne može da povjeruje u to.

"Ako to još bude, onda nas je zakopao sve, moj Fantom. Je.o nam je majku svima, od prvog do zadnjeg, eto tako. Je.o nam je majku, a ne mogu da vjerujem da će to da napravi sa toliko para i sve zna se što znači to brate moj, i porodica i sve strada. Ne znam brate moj šta će biti poslije svega što nam je napravio. Bitno je da ne zna gdje su ljudi zakopani. To je bitno. A ostalo ne može ništa. Riječ protiv riječi, samo da nema dokaza. Je..m li mu sve nikad to ne bi povjerovao da će nam čovjek napraviti. Ali ako bude, moramo micati onog od prije godinu i po jer on se zna. Samljeti sve i gotovo. Čitao sam o tome, za četiri mjeseca se raspadne. Ovo je godina i po prošlo. Pa tako sam čitao komplet da se tijelo raspadne još je napunjen kiselinom bio. Nije nas mogao izdati bolji čovjek za njih znači. On sve zna. A zakleo bi se u njega bio eto toliko sam mu vjerovao".

U presretnutim porukama, navodno Stefan Đukić Mandić, jedan od glavnih egzekutora škaljarskog klana, objašnjava i kako su namamili, mučili a potom i ubili Krstića. Tokom ispitivanja, dok su ga mučili, on je navodno priznao da su u planiranje ubistva Kana umiješani i Marko Sjekloća i Željko Bulatović pa su i oni kasnije ubijeni.

"Brate ja ne bi imao srca da druga na klanje pošaljem. S tim ne bio mogao da živim, sam bi sebe ubio. Namjestio je onu dvojicu a Kana spasio. A znaš ko je Kanu spasio glavu. Ja. Znaš kako? Prije one dvojice njihov treći drug je dugovao pare meni. Narkoman. I mi ga stisli ja i brat i veli idem za Budvu da oderem Kana i vraćam pare. I njega Fantom otme narkomana. Ja ga namjestim i meni narkoman veli poći će mi dva druga ja rekao aj ne s.ri. I pomene onu dvojicu i mi ko je s njima dobar i došlo do toga da je Peđa".

Istovremeno sagovorniku krajem decembra priznaje da je 2019. za sedam mjeseci ubio šestoro.

"A moj brate, koliko sam ih ja zakopao. A moj brate, i to za smiješne pare. I to ubice, ne budale. To je teško otkriti. Nanjušiće ga neka lisica. Brate, samo 2019. nestalo 7 kavača. Ni jednog ne nađoše. A i da nađu, ko ga ubio okle znaju. To je nerasvijetljen zločin, što bi rekli. A brate u 6 komada me ima za 7 mjeseci. Onog u Budvu i ona dvojica na sutorman sve ih vuk iskopao. Njemu se hvalili da rade Kana. Ja sam srcem išao, ovo sad od omladine neće niko da mrdne svi oće na poruke a kad treba da se krene nigdje niko".

Inače, interesantno je da je se u presretnutoj komunikaciji navodno i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer pominjao ubistvo Ilije Krstića i izvesnog "Laneta" za kog je sumnjao da ga je namjestio.

"Ali laneta moramo odrati. A jesam mislio da je baš dobar momak. On je noćnu radio a miran poslušan. Glas mu čuo nisam. Lane je namjestio vog Leskovca, u svoj stan. Srbijanca, onog što ga je Nole slao na Kana pre Bulatovića i onog Sjekloće", piše Zvicer navodno na Skaju.

Podsjetimo, Specijalno državno tužilaštvo uhapsilo je Predraga Đurišića, Malilšu Bubolju i Lazara Klakora, Vuka Lakićevića zbog sumnje da su učestvovali u najmanje šest likvidacija od 2017. do 2019.

Osim za ubistvo Ilije Krstića iz Leskovca, sumnjiče se i za likvidacije Slobodana Šaranovića, Marka Sjekloće, Željka Bulatovića kao i Siniše Vlahovića i Davora Prelevića na Majorci.

Kao vođe klana označeni su pokojni Mile Radulović Kapetan i Alan Kožar, koji su u međuvremenu ubijeni u krvavom ratu klanova koji je počeo 2014. Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i Stefan Đukić Mandić, koji je u pritvoru u Ukrajini zbog sumnje da je učestvovao u pokušaju ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, kao i Stefan Janković, Tripo Ivović.