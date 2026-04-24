Užas: Dijete stradalo nakon što se otrglo majci i izletjelo na put

Trogodišnje dijete iz Podgorice podleglo je sinoć povredama zadobijenim u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 21 čas u Sutomoru, saznaje Barski portal.

Prema prvim nezvaničnim informacijama dijete, rođeno 2022. godine, u jednom trenutku je istrčalo na magistralu nakon što se prilikom izlaska iz autobusa istrglo iz ruku svoje majke, nakon čega je došlo do udara vozila.

Nakon nesreće dijete je hitno transportovano radi ukazivanja ljekarske pomoći, ali je, nažalost, podleglo teškim povredama.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na magistralnom putu Sutomore - Petrovac bio je blokiran.

Jedna od najopasnijih saobraćajnih tačaka

Mjesto na kojem se nesreća dogodila godinama važi za jednu od najopasnijih saobraćajnih tačaka u ovom dijelu primorja. Mještani su i ranije ukazivali da je riječ o "crnoj tački", na kojoj je do sada zabilježen veliki broj udesa, povrijeđenih i stradalih osoba.

Očekuje se više zvaničnih informacija nakon okončanja istrage.