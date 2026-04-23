Državljanin BiH divljao na auto-putu u Hrvatskoj: Dobio kaznu na licu mjesta

Policijski službenici Stanice saobraćajne policije Slavonski Brod u četvrtak su na dionici autoputa A3 (u blizini Sikirevaca), utvrdili prekršaj nedozvoljenog prekoračenja brzine kretanja vozila.

Utvrđeno je da je 34-godišnjak (državljanin Bosne i Hercegovine) upravljao ličnim automobilom slovenskih registracijskih oznaka brzinom od 253 km/h, uprkos ograničenju brzine kretanja od 130 km/h na toj dionici autoputa, navode iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Policija ga je zaustavila i sankcionisala na licu mjesta.

Policijski službenici su vozaču, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od mjesec dana, uručili i obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima.

Ovakvi slučajevi još jednom upozoravaju na ozbiljne rizike prebrze vožnje, posebno na auto-putu gdje velike brzine značajno povećavaju mogućnost teških posljedica.

