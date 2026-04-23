Logo
Large banner

Državljanin BiH divljao na auto-putu u Hrvatskoj: Dobio kaznu na licu mjesta

Autor:

ATV
23.04.2026 20:08

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policijski službenici Stanice saobraćajne policije Slavonski Brod u četvrtak su na dionici autoputa A3 (u blizini Sikirevaca), utvrdili prekršaj nedozvoljenog prekoračenja brzine kretanja vozila.

Utvrđeno je da je 34-godišnjak (državljanin Bosne i Hercegovine) upravljao ličnim automobilom slovenskih registracijskih oznaka brzinom od 253 km/h, uprkos ograničenju brzine kretanja od 130 km/h na toj dionici autoputa, navode iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Панел АНУРС

Republika Srpska

Policija ga je zaustavila i sankcionisala na licu mjesta.

Policijski službenici su vozaču, uz zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju od mjesec dana, uručili i obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima.

Аеродром у Сарајеву

BiH

Ovakvi slučajevi još jednom upozoravaju na ozbiljne rizike prebrze vožnje, posebno na auto-putu gdje velike brzine značajno povećavaju mogućnost teških posljedica.

(Radio Sarajevo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Auto-put

brza vožnja na auto-putu

Policija

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner